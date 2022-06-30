Гороскоп на 30 июня 2022: Львам –денежная удача, Стрельцам – успех в делах, Рыбам – хорошие новости

Овен

В четверг Овнам не доведется расслабиться и сидеть сложа руки. Вас закрутит в водовороте рабочих обязанностей. Не исключено, что вам придется решать семейные проблемы, близким людям потребуется ваша помощь. Энергии хватит на то, чтобы расправиться со всеми делами, однако под вечер возможна усталость. Проведите остаток вечера в спокойной обстановке за любимым занятием.

Телец

Сегодня Тельцы смогут найти общий язык только с самыми близкими по духу людьми. Остальные могут выводить из себя своим непониманием. К тому же не исключено, что критиковать вас будут больше чем хвалить, в упор не замечая достижений. Для того, чтобы добиться успеха, необходимо действовать самостоятельно, не рассчитывая на помощь других. Вам выпадет шанс найти ответ на вопрос, который не давал покоя некоторое время.

Близнецы

В этот день Близнецы могут полагаться на подсказки интуиции в решении сложных вопросов. Вы сможете понять, к кому обратиться за поддержкой, чтобы достичь максимальных результатов. Вы сможете произвести хорошее впечатление на окружающих, и не нужно никаких ухищрений, достаточно просто вести себя естественно. Благоприятными будут поездки, вас ждет масса новых впечатлений и знакомств, которые могут перерасти в романтическое увлечение.

Рак