Самая красивая пара Эстонии рассталась: «Я никогда не думала, что могу любить его так сильно...»

Виолончелистка Сильвия Ильвес объявила через социальные сети, что ее двухлетние отношения с музыкантом Марселем Китсом закончились.

«Сейчас мы достигли той стадии, когда решили дать друг другу свободу. Это было решение, которое было принято со слезами на глазах, по крайней мере, для меня, но необходимое», - признается она.

В разговоре с Elu24 она не пожелала останавливаться на причинах своего ухода, но сказала: «Любовь между нами не закончилась... Я не смогла любить его так, как должен любить достойный человек. Мы такие разные по своей природе...».

Об отношениях между Сильвией, которая училась в Таллиннской музыкальной школе, и Марселем впервые заговорили в июле 2020 года, когда виолончелистка поделилась фотографией с Марселем в Instagram. Однако в то время Сильвия говорила, что между ними была только крепкая дружба. Отношения были подтверждены через несколько месяцев. «С той весны мое сердце было занято», - сказала она Elu24.

Сильвия Ильвес и Марсель Китс Фото: Facebook/Silvia Ilves

В своем сообщении на Facebook виолончелистка благодарит Марселя за все то прекрасное, что он сделал для нее за время их совместной жизни. «Я хочу забыть все трудности, которые у нас были, и помнить все, что было прекрасным. Время покажет, что принесет будущее, но пока нам обоим нужно отложить любовь и сосредоточиться на том, что важнее любви. У него есть музыка, у меня есть дети и музыка», - говорит она.

По словам Сильвии, не нужно горевать, а нужно быть благодарным за то, что было. «Мы будем надеяться, что продолжим дружить, потому что виолончелисты должны держаться вместе, и наши пути еще много раз пересекутся».

Виолончелисты Сильвия Ильвес и Марсель Китс Фото: KRÕÕT TARKMEEL