Молодые женщины создали сайт, похожий на OnlyFans, в поддержку Украины: «Мы остановимся, когда умрет Путин»

OnlyFans, платформа для взрослых для обмена и потребления платного контента, стала очень популярной за последние годы. Теперь две женщины, вдохновившись этой платформой, создали новый веб-сайт - TerOnlyFans.

Это благотворительная платформа, доходы от которой идут на поддержку украинских военных и беженцев. Создатели сайта - Наста, 23 года, из Беларуси (верхнее фото) и Анастасия, 26 лет, из Украины (нижнее фото).

Пользователь Instagram по имени Shad0ff, который отвечает за техподдержку сайта, описал его на своей страничке так: "Мы запустили teronlyfans.com 11 апреля. Это игра слов, где Теr обозначает защиту территории".

Идея благотворительного сайта проста по своей сути: "Люди жертвуют деньги на поддержку украинских вооруженных сил и беженцев. Спонсоры отправляют скриншот своего пожертвования и получают в ответ откровенную, интимную фотографию".