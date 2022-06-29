Гороскоп на 29 июня: Близнецам – деньги, Козерогам – интересное предложение

Овен

В день новолуния Овны могут задуматься о долгосрочном планировании. Благоприятное время для постановки целей, вы можете наметить список дел на следующий месяц. В наступающем месяце перемены в жизни представителей знака будут происходить в личной жизни, поэтому необходимо фокус внимания переместить на эту сферу. Изменения могут быть неожиданными, и не в ваших силах будет на это повлиять.

Телец

В этот день Тельцы будут больше сконцентрированы на вопросах личных отношений. Вам придется больше общаться с родственниками и друзьями, возможно, решать семейные проблемы. Появится шанс наладить отношения с дорогими людьми. Но может случиться и так, что вы примете решения прекратить общение с кем-то из вашего окружения.

Близнецы

Близнецов в среду охватит волнение. Представители знака будут озабочены материальными вопросами. Не исключено, что у вас появятся идеи дополнительного заработка или вложений. Возможны денежные поступления из необычных источников.

Рак

В личной жизни свободных представителей знака могут намечаться приятные перемены. А уже существующие отношения могут выйти на другой уровень, не исключено предложение руки и сердца или начало совместного проживания. Благоприятный день для смены имиджа. Новая прическа и стиль не только помогут придать уверенности в себе, но и привлечь в жизнь удачу.

Лев