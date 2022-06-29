Астрологический прогноз на 29 июня 2022 расскажет, у кого из знаков появятся идеи дополнительного заработка, кто решить закончить общение, которое больше не приносит удовольствия, а кому не стоит взваливать на себя чужие обязанности.
Гороскоп на 29 июня: Близнецам – деньги, Козерогам – интересное предложение
Овен
В день новолуния Овны могут задуматься о долгосрочном планировании. Благоприятное время для постановки целей, вы можете наметить список дел на следующий месяц. В наступающем месяце перемены в жизни представителей знака будут происходить в личной жизни, поэтому необходимо фокус внимания переместить на эту сферу. Изменения могут быть неожиданными, и не в ваших силах будет на это повлиять.
Телец
В этот день Тельцы будут больше сконцентрированы на вопросах личных отношений. Вам придется больше общаться с родственниками и друзьями, возможно, решать семейные проблемы. Появится шанс наладить отношения с дорогими людьми. Но может случиться и так, что вы примете решения прекратить общение с кем-то из вашего окружения.
Близнецы
Близнецов в среду охватит волнение. Представители знака будут озабочены материальными вопросами. Не исключено, что у вас появятся идеи дополнительного заработка или вложений. Возможны денежные поступления из необычных источников.
Рак
В личной жизни свободных представителей знака могут намечаться приятные перемены. А уже существующие отношения могут выйти на другой уровень, не исключено предложение руки и сердца или начало совместного проживания. Благоприятный день для смены имиджа. Новая прическа и стиль не только помогут придать уверенности в себе, но и привлечь в жизнь удачу.
Лев
В день начала нового лунного цикла Львы могут почувствовать желание разобраться со своими мыслями и чувствами. Заглянув вглубь себя и осознав свои истинные желания, можно осознать, что ваши моральные устои устарели. У вас появятся новые идеи и планы для реализации намеченных целей. Благотворительность и помощь тем, кто оказался в сложной ситуации обернется сторицей.
Дева
В этот день будут удачными поездки. Вдали от дома есть возможность познакомиться с человеком, который станет надежным другом и единомышленником. Не исключено, что со временем между вами вспыхнет искра сильных чувств. Хорошее время для общения со старыми знакомыми и укрепления деловых связей.
Весы
В фокусе внимания Весов вопросы профессионального роста. Вы сосредоточены на карьере и ваши стремления могут увенчаться успехом. Не исключено повышение по службе, новая должность и увеличение дохода. Есть шанс познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут в развитии вашей карьеры.
Скорпион
В день новолуния Скорпионы могут обзавестись парочкой надежных деловых партнеров, которые станут близкими союзниками. Это буде неожиданно, однако ваша совместная работа будет плодотворной и принесет щедрые плоды. Поездка может принести вам судьбоносное знакомство с человеком, который сыграет важную роль в жизни.
Стрелец
В этот день Стрельцы будут решать имущественные вопросы. Не исключено, что вы примете решение о строительстве дома или покупке недвижимости. Возможно на первый план выйдет тема долгов и кредитов. Ваша вторая половинка может порадовать новостями о карьерном повышении или увеличении дохода.
Козерог
Козерогам может поступить интересное предложение от любимого человека. Это будет касаться нового общего дела или бизнеса. Возможно речь идет о творческом проекте. В день новолуния наибольшую пользу принесет коллективная работа. Общими усилиями вы сможете быстрее достичь желаемого результата. Это применимо и в личной жизни. Вашей объединяющей силой могут стать дети.
Водолей
В профессиональной сфере Водолеев ждут приятные перемены. Не исключено повышение в должности и увеличение оклада. Могут поменяться и условия труда и освободится больше времени, которое вы сможете проводить с близкими людьми. Однако не стоит взваливать на себя груз непосильных обязанностей и выполнять работу за других, учитывайте собственные интересы.
Рыбы
День новолуния предоставляет Рыбам шанс познакомиться с человеком, который поделит жизнь на до и после. Эта встреча может произойти в течение двух недель. Не стоит надеяться, что это будут отношения на всю жизнь. Однако это время, полное красочных событий может стать незабываемым. Нужно лишь относиться к этому знакомству, как к легкому увлечению.