Велик риск конфликтов: что можно и что ни в коем случае нельзя делать в кармическое новолуние 29 июня

Что приносит новолуние?

Ближайшее новолуние случится 29 июня в 17:52 и принесёт людям бесстрашие. Многие из нас заметят, что стали чрезмерно оптимистичны, а некоторые будут склонны к риску сильнее обычного. Объясняется это тем, что новолуние в знаке Рака произойдёт вблизи апогея Луны, рассказала Лайфу астролог Татьяна Лукашевич.

Соединение светил в момент новолуния с Чёрной Луной (Лилит) аналогично предупреждает нас о том, что в это новолуние мы должны быть предельно аккуратны. То есть у нас два фактора, которые заставляют сохранять повышенную осторожность: это апогей и соединение с Чёрной Луной

Знак Рака отвечает за родителей, наш род, родину. «Лилит очень сильно искажает эти понятия, поэтому вблизи новолуния могут произойти конфликты на религиозной или национальной почве. Кто-то столкнётся с необходимостью внезапно эмигрировать или бежать со своей родины, так как Рак у нас отвечает и за это понятие. А Лилит создаёт для нас неприятные ситуации. В данном случае надо сохранять холодную голову. Хотя, конечно же, Рак — знак эмоций», — отметила специалист.

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