Гороскоп на 28 июня 2022: Львам – поездка, Скорпионам – козни недругов, Рыбам - долги

Стрелец

В этот день в фокусе внимания Стрельцов личная жизнь. Ваша любовь к близким людям может приобрести угрожающие масштабы. Примите тот факт, что вы не нужны своим родным каждую минуту. Сбавьте обороты и ослабьте контроль, предоставляя любимым больше свободы. Одинокие Стрельцы имеют все шансы влюбиться. Однако не стоит падать в омут с головой, нужно присмотреться к новому поклоннику и узнать его получше. Это поможет избежать разочарований и душевной боли.

Козерог

В этот день Козерогам может показаться, что окружающие выдвигают завышенные претензии. В свой адрес вы слышите больше критики, чем похвалы. Однако стоит сохранять спокойствие и рассудительность. Следуйте четко намеченному плану и не позволяйте окружающим пошатнуть вашу уверенность в себе. Своими действиями и упорным результативным трудом вы сможете доказать свою правоту. Во второй половине дня возможен визит родственников.

Водолей

В этот день Водолеев ждет много общения. От обилия информации будет кругом идти голова, но не упускайте ни одну деталь, вы можете узнать что-то, что пригодится вам в скором будущем. Будьте внимательны при работе с документами, малейшая ошибка может дорогого стоить. Проведите вечер с близкими людьми, они хотят вашего внимания.

Рыбы