23 июня от обширного инфаркта умер Юрий Шатунов. Кумир миллионов ушел в расцвете лет — на 49-м году жизни, от обширного инфаркта. Неужели певец совсем не берег себя и почему так рано износил свое сердце, спрашивает «Стархит».
«Зачем следить за здоровьем? Исход у всех один»: Шатунов не любил вопросов о ЗОЖ
Журналисты вспомнили одно интервью Юрия Шатунова, в котором допытывались, ведет ли артист здоровый образ жизни, придерживается ли диет, правильного питания, занимается ли спортом? «Странно, зачем надо за чем-то следить? Все равно исход у всех один» — отшучивался тогда кумир миллионов.
Впрочем, известно, что Шатунов не злоупотреблял алкоголем, но очень много курил. Андрей Разин в разгар пандемии даже предупреждал, что Юрию никак нельзя заболеть, так как его легкие очень уязвимы из-за длительного употребления табака.
При этом артист старался поддерживать себя в тонусе. Любил поплавать, покататься на горных лыжах, велосипеде, с юных лет увлекался хоккеем. В оренбургском детском доме, где рос и воспитывался Юра, также подтверждают, что он любил этот вид спорта. По воспоминаниям сотрудников интерната, уже будучи взрослым и знаменитым, он не упускал возможность заехать сюда и поиграть с ребятами в хоккей.
Андрей Осипов, главврач Домодедовской больницы, где скончался Юрий Шатунов, заявил, что причиной обширного инфаркта могло стать и неправильное питание, и злоупотребление табаком, и нервное перенапряжение.
Друзья и коллеги Шатунова больше склоняются к последнему фактору. Стрессы, возникшее вследствие постоянных судебных разбирательств с бывшим продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным, негативно влияли на певца. «В чем причина того, что произошло? Почему у Юры душевные песни? Он их пропускал через душу, через сердце. И вот эту грязь он стал пропускать через себя. А сердце не выдержало… оно разорвалось. У него обширный инфаркт. Сердце разорвалось в нескольких местах. Выжить при таком инфаркте — шансов ноль» — предполагает близкий друг артиста и его продюсер Аркадий Кудряшов.