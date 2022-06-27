«Зачем следить за здоровьем? Исход у всех один»: Шатунов не любил вопросов о ЗОЖ

Журналисты вспомнили одно интервью Юрия Шатунова, в котором допытывались, ведет ли артист здоровый образ жизни, придерживается ли диет, правильного питания, занимается ли спортом? «Странно, зачем надо за чем-то следить? Все равно исход у всех один» — отшучивался тогда кумир миллионов.

Впрочем, известно, что Шатунов не злоупотреблял алкоголем, но очень много курил. Андрей Разин в разгар пандемии даже предупреждал, что Юрию никак нельзя заболеть, так как его легкие очень уязвимы из-за длительного употребления табака.

При этом артист старался поддерживать себя в тонусе. Любил поплавать, покататься на горных лыжах, велосипеде, с юных лет увлекался хоккеем. В оренбургском детском доме, где рос и воспитывался Юра, также подтверждают, что он любил этот вид спорта. По воспоминаниям сотрудников интерната, уже будучи взрослым и знаменитым, он не упускал возможность заехать сюда и поиграть с ребятами в хоккей.

Андрей Осипов, главврач Домодедовской больницы, где скончался Юрий Шатунов, заявил, что причиной обширного инфаркта могло стать и неправильное питание, и злоупотребление табаком, и нервное перенапряжение.