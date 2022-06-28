ФОТО ⟩ Мужчина избил женщину рядом с пляжем Пирита: пострадали и молодые очевидцы конфликта

Компания молодых людей, в которой был и обратившийся редакцию Limon молодой человек, шла с пляжа на парковку и не могла даже в страшном сне представить, что сейчас будет происходить. «Прогуливались вечером с другом по Пирита-пляжу. На обратном пути к машине мы замечаем, как мужчина избивает женщину», - описывает ситуацию Андрей (имя изменено, настоящее имя молодого человека известно редакции).

Андрей видел, что мужчина не собирается останавливаться и решил отвлечь обидчика от жертвы. По рассказу свидетеля, женщина и мужчина были среднего возраста, на вид около 40 лет.

«Поначалу я поинтересовался, зачем он бьет свою спутницу, дав тем самым ей время освободиться от побоев и переключив его внимание на себя. Подъехала еще компания эстоноязычных ребят, лет 14-15, которые, как и я, не остались равнодушными в сложившейся ситуации. Я попытался выйти с мужчиной на контакт. В начале разговора он пытался от нас "отмазаться", мол, мы молодцы, что не остались равнодушными. Даже руку мне пожал. Рассказывал, что на самом деле это девушка его преследовала, и она была его бывшая. Мол, у них сложные отношения и так далее. Но при повторе вопроса, зачем он все-таки применил силу по отношению к слабому полу, мужчина начал вести себя агрессивно, повышать голос, затем посыпались оскорбления», - продолжает Андрей.