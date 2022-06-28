Вечером 26 июня возле пляжа Пирита мужчина несколько раз ударил свою спутницу, а потом от его рук пострадали и молодые люди, которые встали на защиту женщины. В редакцию Limon обратился молодой человек, ставший свидетелем ужасного проишествия и получивший от незнакомого мужчины удар по лицу.
ФОТО ⟩ Мужчина избил женщину рядом с пляжем Пирита: пострадали и молодые очевидцы конфликта
Компания молодых людей, в которой был и обратившийся редакцию Limon молодой человек, шла с пляжа на парковку и не могла даже в страшном сне представить, что сейчас будет происходить. «Прогуливались вечером с другом по Пирита-пляжу. На обратном пути к машине мы замечаем, как мужчина избивает женщину», - описывает ситуацию Андрей (имя изменено, настоящее имя молодого человека известно редакции).
Андрей видел, что мужчина не собирается останавливаться и решил отвлечь обидчика от жертвы. По рассказу свидетеля, женщина и мужчина были среднего возраста, на вид около 40 лет.
«Поначалу я поинтересовался, зачем он бьет свою спутницу, дав тем самым ей время освободиться от побоев и переключив его внимание на себя. Подъехала еще компания эстоноязычных ребят, лет 14-15, которые, как и я, не остались равнодушными в сложившейся ситуации. Я попытался выйти с мужчиной на контакт. В начале разговора он пытался от нас "отмазаться", мол, мы молодцы, что не остались равнодушными. Даже руку мне пожал. Рассказывал, что на самом деле это девушка его преследовала, и она была его бывшая. Мол, у них сложные отношения и так далее. Но при повторе вопроса, зачем он все-таки применил силу по отношению к слабому полу, мужчина начал вести себя агрессивно, повышать голос, затем посыпались оскорбления», - продолжает Андрей.
«В итоге мы предложили позвонить в полицию, так как было ясно, что разговор ни к чему не приведет. Во время звонка в полицию мужчина побежал в сторону Pirita Keskus. Объясняя полиции, что произошло, я упомянул момент, о котором нам рассказали эстонские ребята, что еще до этого случая он домогался несовершеннолетней девушки, и это заметила его бывшая», - сказал Андрей.
«Как только я это упомянул в разговоре с полицейским, мужчина резко развернулся и побежал на меня со словами, что девушке, с которой он познакомился, уже 22 года. Я попросил его держать дистанцию, на что он явно дал понять, что не намерен меня слушать. И продолжил движение. Я сам не заметил, как он замахнулся и ударил меня. Но, благо, я успел хоть как-то увернуться и получил только удар в челюсть. Было больно. Я тут же позвонил в полицию и рассказал, что произошло, чтобы они это зафиксировали», - рассказывает молодой человек.
«Мы пытались сориентировать полицию, в каком направлении двигаться. Это было тяжело, так как движения этого мужчины были непредсказуемы. Пробежав минут пять, он, вероятнее всего, устал и повернулся к нам, оскорбляя и меня, и эстоноязычных ребят. Русского мата я услышал достаточно, и это не было для меня шоком. Все движения и поступки мужчины выдавали агрессию», - продолжает рассказ Андрей.
«Мне перезвонили из полиции, чтобы более конкретно скоординировать наш маршрут. И в тот момент мы все увидели, что мужчина ударил эстонского подростка по голове. Парень закричал, чтобы тот к нему не приближался и не бил. Я подбежал, чтобы его остановить. Он предлагал мне подраться с ним, чтобы выяснить, кто круче, попутно оскорбляя меня. Для сравнения: мне 18, а ему больше сорока лет. После моего отказа подраться, он начал оскорблять девочек, которые были в компании с эстонцами», - сообщил юноша.
«Через минут 10-15 мы смогли понять, куда агрессор движется. Это был мост Люкати. Там его и поджидала полиция. Полицеские поговорили с мужчиной, но вскоре поняли, что дальше разговор вести бесполезно, и вежливо предложили ему пройти в полицейский автомобиль», - рассказывает молодой человек.
Позднее, как сообщает Андрей, мужчину задержала полиция. «Он оказывал явное сопротивление во время задержания. А так же были слышны различные выкрики: "Да кто вы вообще такие?", "Я найму лучшего адвоката", "У меня друзья в полиции" и тому подобное. После того, как его все же усмирили и посадили в полицейскую машину, у нас взяли показания. Спросили, какой был нанесен вред, испытывали ли мы боль при ударе, есть ли травмы. Все зафиксированные видео-доказательства мы предоставили полиции. Полицейские взяли наши контакты, и мы отправились по домам», - закончил свой рассказ юноша.
Комментарий полиции
Портал Limon обратился за комментарием о случившимся в Департамент полиции и погранохраны. Старший следователь Ида-Харьюского отделения полиции Оксана Никифорова подтвердила, что сообщение об инциденте поступило в полицию вечером, около 22.24. «Патруль прибыл на место происшествия, и, по предварительным данным, 41-летний мужчина и 22-летняя женщина поссорились. Сейчас мы проверяем все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возбуждении делопроизводства», - сообщила Оксана Никифорова.
О любом конфликте полиция рекомендует сообщить по номеру 112. Полиция сможет немедленно отреагировать на сообщение и положить конец правонарушению. Физическое вмешательство необходимо только в ситуациях, когда жертва находится в беспомощном состоянии, а насилие продолжается, но даже в этом случае важно убедиться, что вовлеченный человек не подвергает себя опасности.
После того как сделан звонок в полицию и преступник покинул место происшествия, его можно преследовать, но на безопасном расстоянии. Конечно, не стоит провоцировать преступника, так как в этом случае он может напасть на посторонних людей.