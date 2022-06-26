Астропрогноз на неделю для всех знаков Зодиака.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 27 июня по 3 июля
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 3 июля
Неблагоприятные дни: 29, 30 июня
Любовь. Представители одного из самых романтичных зодиакальных знаков сейчас находятся в хорошей форме и переживают эмоциональный подъем. Лето, природа и отдых определенно пойдут вам на пользу. В этот момент ваши личные качества выйдут на первый план, и если вы достойны любви — то не останетесь без внимания. Но вы должны отнестись к происходящему со всей ответственностью, поскольку события ближайших недель могут стать матрицей того, что будет происходить с вами в течение всего будущего года.
Работа. Бизнес-проекты этого периода получат дополнительный импульс, обстоятельства начнут работать на вас.
Здоровье. Берегите горло, старайтесь не перенапрягать связки, особенно, если у вас есть склонность к ларингитам.
Ваш маленький Рак. Постарайтесь поднять самомнение вашего ребенка, если оно у него заниженное, но и не перехваливайте.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 27, 28 июня
Неблагоприятные дни: 1, 2 июля
Любовь. Наступил период углубленного самоанализа и поиска выхода из сложившейся ситуации. Вы не можете быть удовлетворены положением дел на личном фронте, но менять что-либо в данный момент не стоит, поскольку ситуация запутается еще больше. Постарайтесь найти возможность для отдыха в тихом спокойном месте, чтобы разобраться в происходящем. Сейчас не время делиться откровениями со своими знакомыми и близкими подругами. Может произойти утечка информации.
Работа. В настоящее время вам стоит «лечь на дно». Чем незаметнее вы будете — тем меньше будет проблем.
Здоровье. Пришло время пройти всестороннее медицинское обследование. Позаботьтесь о себе прежде, чем врачи начнут заботиться о вас.
Ваш маленький Лев. Возможны проблемы со сном из-за отсутствия распорядка и слишком большой роли в жизни ребенка телевизора и компьютера.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 29, 30 июня
Неблагоприятные дни: 27, 28 июня, 3 июля
Любовь. Вас ждет удача, как в любви, так и в деловом партнерстве, особенно, если вы проявите творческое начало. В отношениях с противоположным полом вам может недоставать легкости и взаимной заинтересованности, потому вам стоит попытаться как-то разнообразить ваши отношения, в противном случае они вам скоро наскучат. Что касается романтических ужинов, они окажутся не самыми действенными средствами. А вот спонтанная страсть в не самом подходящем месте — то, что нужно.
Работа. Прекрасный момент для построения планов на будущее, обмена мнений с компаньонами, поиска нетривиальных решений.
Здоровье. Если у вас есть склонность к варикозному расширению вен, то на этой неделе будьте очень внимательны.
Ваша маленькая Дева. Прививайте ребенку способность высказывать самостоятельные независимые суждения, не сдерживайте развития его личности.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 27, 28 июня
Неблагоприятные дни: 29, 30 июня
Любовь. Зодиакальным Весам придется принимать ответственные решения (чего они не очень-то любят). В данный момент ваши лидерские качества могут стать гарантом стабильности в настоящем и успеха в будущем (читайте также: Рожденные быть лидерами: знаки Зодиака, которые умеют руководить людьми). Но в отношениях с партнером возникнет определенная напряженность и от вас потребуется максимум такта и внимания, чтобы исправить ситуацию. Возможно, ваша излишняя вовлеченность в бизнес-проекты или просто перегруз на работе станут причиной проблем в личной жизни.
Работа. Ваши достижения в бизнесе и профессиональной деятельности на этой неделе будут отмечены, и, возможно, вознаграждены.
Здоровье. Эта неделя чревата инфекционными заболеваниями. Ни в коем случае не ешьте в местах общественного питания.
Ваши маленькие Весы. Проблемы в отношениях между родителями ребенок будет воспринимать крайне болезненно. Не травмируйте его психику.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 29, 30 июня
Неблагоприятные дни: 1, 2 июля
Любовь. Настоящий момент благоприятствует вашим отношениям с противоположным полом. Нет ничего невозможного — перед вами открыты все двери. Сейчас вы сможете реализовать какой-то давний замысел. Учтите, что следующий шанс если и появится, то не так скоро, чтобы разбрасываться возможностями. Не пренебрегайте человеком, оказывающим вам знаки внимания. Если вы давно не отдыхали — не примените возможностью поехать куда-нибудь. Будьте непосредственны и непредсказуемы.
Работа. На этой неделе вас отметит начальство, ваш авторитет укрепится. Если вы планировали зарубежную командировку — самое время.
Здоровье. На этой неделе будут уязвимы органы кроветворной системы. Это не лучшее время для донорских процедур.
Ваш маленький Скорпион. Настал момент объяснить малышу, что такое хорошо, и что такое плохо, привить понимание о морали.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 1, 2 июля
Неблагоприятные дни: 27, 28 июня
Любовь. Будьте морально готовы ко всему — к острым выяснениям отношений со взаимными обвинениями. Не провоцируйте своего партнера, не заставляйте его ревновать или проявлять не самые лучшие качества характера. Вы переживаете бурный период взаимоотношений, возможен как всплеск страсти, так и разрушительной энергии. К сожалению, есть опасность неприятных инцидентов. Берегите себя и свои отношения, их будет непросто восстановить, если вы дадите волю негативным эмоциям.
Работа. Не рассчитывайте на большие прибыли в это время. Скорее, вы окажетесь в долгах, и будете искать финансовой поддержки у друзей.
Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность травм, поэтому стоит воздержаться от излишних нагрузок.
Ваш маленький Стрелец. Если ребенок еще мал, вы столкнетесь с проявлением немотивированной капризности и даже агрессии.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 3 июля
Неблагоприятные дни: 29, 30 июня
Любовь. Непростое время для налаживания отношений. Вам стоит приготовиться к отстаиванию своих интересов. Его можно охарактеризовать как период борьбы и единства противоположностей. Не идите на поводу у прошлого. Его уже не вернуть, а настоящее можно изрядно подпортить. Постарайтесь перенести встречи и отложить свидания и поездки, побудьте в тишине и покое. Возможно, ваш партнер попытается свалить на вас все трудности в отношениях за последнее время.
Работа. Возможно, вам стоит отказаться от части, чтобы не потерять все. Не рассчитывайте сейчас на увеличение доходов (читайте также: Как сохранить накопления каждому знаку Зодиака — советует астролог).
Здоровье. Если у вас есть склонность к камнеобразованию, то на этой неделе почки могут вам напомнить о себе.
Ваш маленький Козерог. На этой неделе вам будет трудно найти понимание в общении с ребенком, особенно, если он переживает переходный возраст.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 27, 28 июня
Неблагоприятные дни: 1, 2 июля
Любовь. Водолеям нужно на время забыть о свободе, встречах с друзьями и отдыху в веселой компании — всего того, что так близко их сердцу. Во имя укрепления или хотя бы просто сохранения отношений с партнером вам следует на некоторое время занять подчиненное положение по отношению к своему партнеру и прислушаться к его настойчивым пожеланиям. Расслабиться и повеселиться сейчас все равно не удастся, так что и не планируйте. Лучше постарайтесь помочь своим близким, пишет wday.ru.
Работа. В профессиональной деятельности вам придется вернуться к исправлению ранее допущенных ошибок, готовиться к проверкам.
Здоровье. Возможно общее ухудшение самочувствия и даже обострение хронических процессов в организме.
Ваш маленький Водолей. Вашего малыша нужно беречь от сквозняков, его здоровье сейчас очень уязвимо.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 29, 30 июня
Неблагоприятные дни: 27, 28 июня, 3 июля
Любовь. На этой неделе вас будут воспринимать вас так, как вы себе подадите сами. Возможно, вам захочется пойти на радикальные шаги. Они окажутся успешными, и вы получите именно тот эффект, на который рассчитывали. Фортуна вам улыбнется, и в любви вас ждет успех. Не откладывайте свое счастье на потом. Если есть возможность — отправляйтесь в отпуск. Вам удастся произвести впечатление на своего избранника или избранницу. Используйте все свое обаяние и весь свой творческий потенциал.
Работа. Вам стоит заявлять о себе ярко, проводить рекламные кампании и прочие акции, направленные на промоушн.
Здоровье. Будьте здоровы и наслаждайтесь хорошим самочувствием. Сейчас вы не должны заболеть.
Ваши маленькие Рыбы. Постарайтесь найти время для занятий с ребенком рисованием, лепкой, танцами или музыкой.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 1, 2 июля
Неблагоприятные дни: 29, 30 июня
Любовь. Ваше душевное равновесие в данный момент во-многом будет зависеть от уюта и ощущения комфорта. Вероятно, вам придется заниматься вопросами жилищного характера, ремонта или переезда, что не способствует яркому проявлению чувств. Однако в перспективе эти изменения сыграют положительную роль в ваших семейных отношениях. Уделите внимание своим пожилым родителям, возможно они нуждаются в вашей помощи и поддержке.
Работа. Не пытайтесь из этого времени выжать максимум продуктивности, лучше посвятите его решению своих жилищных вопросов.
Здоровье. Все проблемы на этой неделе будут напрямую связаны с вашим пищевым рационом.
Ваш маленький Овен. На этой неделе вашему малышу очень нужны будут материнская забота и ласка. Не стесняйтесь проявлять искренние чувства.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 3 июля
Неблагоприятные дни: 1, 2 июля.
Любовь. Тельцам придется много перемещаться в течение предстоящей неделе. Поэтому сосредоточиться на личных отношениях, скорее всего, не получится. Однако поездки предоставят вам прекрасные возможности для знакомства и перспективного общения. В семейных отношениях в виду занятости все сведется к поверхностному общению. Для улучшения понимания вам стоило бы отправиться в отпуск вместе с супругом или супругой. Путешествие пойдет вашим отношениям на пользу.
Работа. Очень неплохой период для всевозможных посреднических схем. Широкий круг знакомств поможет развитию вашего бизнеса.
Здоровье. Верхние дыхательные пути, а также руки будут очень уязвимыми на предстоящей неделе.
Ваш маленький Телец. Используйте эту неделю для совместного чтения с ребенком, обучению его азбуке и счету.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 1, 2 июля
Неблагоприятные дни: 27, 28 июня, 3 июля
Любовь. Вы не должны относиться легкомысленно к отношениям — именно сейчас вы можете заложить основу будущего личного счастья. Это удачный момент для подписания важных документов, касающихся семьи и решения имущественных и финансовых вопросов. Сейчас Без материальных вложений вам будет трудно поддерживать пламя страсти на прежнем уровне. Вам необходимы не столько восхищение, сколько забота, ласка и душевное участие. Цените людей, которые готовы дать вам все это.
Работа. Вас ждет укрепление материального положения и заключение выгодных соглашений. Финансовая деятельность сулит прибыль.
Здоровье. На этой неделе вас могут беспокоить зубы или десны, также вероятно появление боли в горле.
Ваши маленькие Близнецы. Направьте энергию вашего малыша в полезное русло — пусть поможет старшим родственникам на земельном участке или огороде.