Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 27 июня по 3 июля

Работа. Не рассчитывайте на большие прибыли в это время. Скорее, вы окажетесь в долгах, и будете искать финансовой поддержки у друзей.

Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность травм, поэтому стоит воздержаться от излишних нагрузок.

Ваш маленький Стрелец. Если ребенок еще мал, вы столкнетесь с проявлением немотивированной капризности и даже агрессии.

КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01

Благоприятные дни: 3 июля

Неблагоприятные дни: 29, 30 июня

Любовь. Непростое время для налаживания отношений. Вам стоит приготовиться к отстаиванию своих интересов. Его можно охарактеризовать как период борьбы и единства противоположностей. Не идите на поводу у прошлого. Его уже не вернуть, а настоящее можно изрядно подпортить. Постарайтесь перенести встречи и отложить свидания и поездки, побудьте в тишине и покое. Возможно, ваш партнер попытается свалить на вас все трудности в отношениях за последнее время.

Работа. Возможно, вам стоит отказаться от части, чтобы не потерять все. Не рассчитывайте сейчас на увеличение доходов (читайте также: Как сохранить накопления каждому знаку Зодиака — советует астролог).

Здоровье. Если у вас есть склонность к камнеобразованию, то на этой неделе почки могут вам напомнить о себе.

Ваш маленький Козерог. На этой неделе вам будет трудно найти понимание в общении с ребенком, особенно, если он переживает переходный возраст.

ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02

Благоприятные дни: 27, 28 июня

Неблагоприятные дни: 1, 2 июля