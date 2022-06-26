Гороскоп на 26 июня: Львам – удача в деньгах, Козерогам – подсказки судьбы

Весы

В этот день для Весов открываются новые возможности, однако для того, чтобы ими воспользоваться нужно проявить храбрость. Придется быстро принимать решения, идти на обдуманный риск. В спорах с близкими людьми важно проявить принципиальность и твердо отстаивать свои убеждения. Будьте внимательными, чтобы не упустить ни одну деталь из виду. Реальная оценка своих сил и возможностей поможет избежать ошибок. Если что-то задумали, не откладывайте реализацию в долгий ящик.

Скорпион

День будет интересным для Скорпионов и наполненным приятными моментами. Новые начинания увенчаются успехом. Не стоит зацикливаться на мелочах, посмотрите на ситуацию в целом, это поможет правильно распланировать дальнейшие шаги и поставить цели. Прислушивайтесь к голосу интуиции, подсказки окружающих сегодня бесполезны. Не спешите с важными решениями, которые касаются работы или денег. Вам нужно больше информации.

Стрелец

Стрельцам в воскресенье не стоит нагружать себя непосильными задачами. Лучше посвятите время полноценному отдыху, проведите время в кругу родных и близких людей. Вам придется взять на себя роль лидера, семья прислушивается к вашему мнению и следует советам. Однако, все их ошибки и просчеты упадут на ваши плечи. Стоит проявлять особую осторожность, если речь идет о чужих делах.

Козерог