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AirBaltic отменяет часть рейсов из-за нехватки запчастей

Limon.ee
AirBaltic отменяет часть рейсов из-за нехватки запчастей
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Airbaltic.
Airbaltic. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees / Scanpix

Латвийская авиакомпания аirBaltic с сентября отменит четыре рейса из Вильнюсского аэропорта, а полеты в Париж, Берлин, Таллин и Ригу станут реже, сообщает RUS TVNET.

Компания аргументирует свое решение нехваткой авиазапчастей, но обещает вернуться в Вильнюс зимой в том же объеме.

С сентября аirBaltic больше не будет летать из Вильнюса в Осло, аэропорт Гатвик в Лондоне, Дублин и Гамбург. Это подтвердила сама компания.

С сентября будут выполняться три рейса в неделю в Париж и два раза в неделю в Берлин. Сейчас компания предлагает по четыре рейса в неделю по этим направлениям. Сократится также частота рейсов в Ригу и Таллин, но точное количество уточняется.

Как сообщалось, оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убыток компании снизился на 49% до 135,7 млн ​​евро.

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