Гороскоп на 25 июня: Близнецам – зависть, Львам – потери, Весам – важные новости

Лев

Есть риск, что в субботу не все пойдет по намеченному плану и придется переносить встречи и менять направление движения. Не все будет так как вы ожидали, однако стоит сохранять спокойствие. Вас ждут хорошие новости и приятные события. Отношения с женщинами могут складываться напряженно, однако сегодня вы сможете понять, кто действительно на вашей стороне, а кто ищет выгоду в общении с вами. Ближе к вечеру воздержитесь от необязательных покупок, не исключены финансовые потери.

Дева

Спокойный день для Дев, который пройдет ровно и без потрясений. Не стоит планировать важные дела, их вряд ли получиться довести до конца, а вот текущие задачи ждут вашего внимания. Вы сможете привлечь на свою сторону единомышленников и завести полезные знакомства. Спонтанные покупки будут неудачными и не смогут вас порадовать. Не исключены неожиданные расходы.

Весы

С самого утра Весам стоит ожидать важных новостей. Будет возможность обсудить наболевшие вопросы с друзьями и составить план совместных действий. Могут возникнуть неприятности, но вам удастся изменить ситуацию в лучшую сторону. Это потребует больших усилий и затрат времени. В конце дня интуиция помогает найти верные решения. Держитесь подальше от риска и сомнительных предложений.

Скорпион