Королевский обед представляется роскошным пиршеством, где одни блюда сменяют другие, и каждое из них выглядит невероятным деликатесом из редких ингредиентов. Но шеф-повара, работающие с членами монарших династий, уверяют: питаться, как принцесса, совсем не сложно, пишет Womanhit.
Обедаем по-королевски: любимые блюда Кейт Миддлтон, принцессы Дианы и Елизаветы II
Многие из королевских особ предпочитают простые блюда и любят готовить самостоятельно. Например, Кейт Миддлтон к каждому празднику печет торты. Герцогиня признавалась, что накануне дня рождения детей почти всю ночь проводит на кухне. При этом сама герцогиня тщательно следит за фигурой и выпечку позволяет себе очень редко.
Зато Кейт обожает овощи: ее фирменное блюдо — чатни из кабачков. Для него молодые кабачки обжаривают на масле, а затем тушатся с луком, зеленым яблоком, изюмом и инжиров до состояния пасты. Смесь приправляют уксусом и индийскими специями и подают в качестве начинки для бутербродов.
Кроме того, жена принца Уильяма не может устоять перед севиче из лосося и холодным томатным супом.
Любила овощи и мать Уильяма принцесса Диана. Леди Ди страдала от расстройства пищевого поведения, поэтому ее повар тщательно контролировал меню королевы сердец. Любимом блюдом Дианы считаются фаршированные перцы и кабачки, начинкой обычно служил фарш из индейки.
Завтракала принцесса яйцом пашот и свежим хлебом со сливочным маслом. Кстати, выпечку леди Ди просто обожала: когда ей было грустно, она просила повара приготовить для нее сладкие булочки или эклеры. Чтобы такие пристрастия не отражались на фигуре, несколько раз в неделю Диана посещала спортзал.
Сладкоежкой считается и королева Елизавета II, она не может отказаться от шоколада, несмотря на рекомендации врачей. Любимое блюдо ее Величества — шоколадные кексы. Для их приготовления в тесто добавляют топленое или сливочное масло, тогда пирожное получается влажным и сочным.
Муж Елизаветы II принц Филипп был настоящим гурманом: он обожал готовить, часто баловал родных вкусными завтраками, а иногда вместе с супругой выбирался на кухню ночью, чтобы перекусить омлетом с грибами. Филипп считал, что шампиньоны могут украсить любое блюдо. Ему нравилось обжаривать их с луком и беконом, заливать сливками и есть, положив на горячий тост.
Кроме того, супруг королевы отлично управлялся с грилем: он жарил мясо несколько раз в неделю и особенно любил баранину.
Принцы Уильям и Гарри в интервью признавались, что обожают макароны с сыром и жареную курицу. Герцог Сассекский был удивлен, когда узнал, что цыпленок — любимое блюдо Меган Маркл. Она запекает его целиком, добавляя травы, масло и чеснок. Именно во время приготовления курицы Гарри сделал предложение Меган, он был расстроган тем, как ловко она управляется на кухне.
Еще одно любимое блюдо Меган — банановый хлеб, супруг герцогини уверяет, что не ел ничего вкуснее. В тесто Маркл добавляет одно яйцо, полтора спелых банана, муку, сахар, сливочное масло, шоколадную крошку и имбирь. Она считает, что такой кекс — отличное завершение дня, которое помогает расслабиться и настроиться на уютный лад.