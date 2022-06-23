Обедаем по-королевски: любимые блюда Кейт Миддлтон, принцессы Дианы и Елизаветы II

Многие из королевских особ предпочитают простые блюда и любят готовить самостоятельно. Например, Кейт Миддлтон к каждому празднику печет торты. Герцогиня признавалась, что накануне дня рождения детей почти всю ночь проводит на кухне. При этом сама герцогиня тщательно следит за фигурой и выпечку позволяет себе очень редко.

Зато Кейт обожает овощи: ее фирменное блюдо — чатни из кабачков. Для него молодые кабачки обжаривают на масле, а затем тушатся с луком, зеленым яблоком, изюмом и инжиров до состояния пасты. Смесь приправляют уксусом и индийскими специями и подают в качестве начинки для бутербродов.

Кроме того, жена принца Уильяма не может устоять перед севиче из лосося и холодным томатным супом.

Любила овощи и мать Уильяма принцесса Диана. Леди Ди страдала от расстройства пищевого поведения, поэтому ее повар тщательно контролировал меню королевы сердец. Любимом блюдом Дианы считаются фаршированные перцы и кабачки, начинкой обычно служил фарш из индейки.

Завтракала принцесса яйцом пашот и свежим хлебом со сливочным маслом. Кстати, выпечку леди Ди просто обожала: когда ей было грустно, она просила повара приготовить для нее сладкие булочки или эклеры. Чтобы такие пристрастия не отражались на фигуре, несколько раз в неделю Диана посещала спортзал.