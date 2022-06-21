Звезда «Битвы экстрасенсов» может не только предсказать будущее, но и разложить по полочкам характеристики каждого знака зодиака. Кажетта рассказала, кому звезды наверняка сулят счастье в любовных делах.
Знаки Зодиака, которым звезды сулят любовь и счастливые отношения
Рак
Раки славятся глубокой эмпатией и эмоциональностью. Для них любовь превыше всего в жизни, и они глубоко заботятся о своих близких. Они вступают в романтические отношения, как правило, не для того, чтобы приятно провести определенный отрезок времени, а для того, чтобы создать крепкую семью. Они созданы для семейных обязательств и обычно привлекают только тех, кто готов к долгосрочным отношениям. Раки ищут свою единственную настоящую любовь, и им часто очень везет найти свою половинку в раннем возрасте.
Телец
Когда дело касается серьезных отношений, они исключительно преданы и верны. Управляемые Венерой — планетой любви и красоты, они охотно делают совместную жизнь яркой, например, берут своего партнера на романтическую прогулку, наполненную радостью и смехом. Телец вполне удачлив в любви, потому что его вовлеченный и преданный подход к отношениям привлекает любящих партнеров и прочные связи.
Лев
Даже несмотря на трудности в поисках того самого человека, они в конце концов находят того, кто действительно любит их такими, какие они есть. В романтических отношениях Лев демонстрирует верность, доброту и страсть. Когда Львы ждут такой любви от других, они получают ее в ответ, что делает их безмерно счастливыми.
Дева
Представители знака зодиака Дева разборчивы и очень придирчивы, когда дело касается выбора спутника жизни. Они не идут на компромиссы, но именно это позволяет им не размениваться и не проходить долгий путь проб и ошибок в личной жизни, они бьют четко в цель, даже если на это уходят долгие годы. Их способность видеть людей такими, какие они есть, облегчает им поиск настоящей любви.
Рыбы
У Рыб всегда чистые и искренние намерения, когда дело касается отношений, в особенности романтических. Они умеют находить красоту во всем и создавать ее самостоятельно. Рыбы ценят чувство влюбленности и всегда стараются проживать его в полной мере, погружаясь в отношения полностью и отдавая свою бескорыстную любовь любви. Рыбы дорожат всеми отношениями в своей жизни и никогда ни о чем не жалеют. Всем комфортно быть рядом с представителями этого знака зодиаков, поскольку они излучают заботу и ласку. И поэтому они действительно очень удачливы в любви!