Многие из этих продуктов мы употребляем каждый день и даже не догадываемся о том, как негативно они сказываются на работе мозга, пишет Rambler.
ТОП-5 любимых продуктов, от которых мы тупеем
Жвачка
Жевательная резинка снижает способность запоминать. Однако это не значит, что от жвачки стоит отказываться насовсем. Эксперты не рекомендуют употреблять этот продукт во время усваивания материала (при подготовке к экзаменам или изучении языка), потому что "жевательные" движения мешают нам сосредоточиться на запоминании материала.
Тунец
В разумных количествах тунец безвреден, но злоупотребление им может быть крайне опасно. В мясе тунца содержится ртуть, которая при систематическом воздействии на организм человека может спровоцировать гибель клеток мозга. В конечно счете это приводит к нарушению мелкой моторики и способности концентрироваться.
Попкорн
При производстве попкорна в фабричных масштабах используется диацетил – именно он придает продукту аромат сливочного масла. Вещество опасно тем, что оно нарушает связь между разными участками мозга и уничтожает клетки, которые его защищают. Впоследствии, излишки диацетила чреваты появлением амилоидных бляшек, которые приводят к болезни Альцгеймера.
Хлопья
В хлопьях для завтрака содержится чрезмерное количество сахара, а во многих помимо прочего еще и консервант бутилгидрокситолуол. Он нарушает работу гормонов, которые отвечают за передачу сигналов из желудка в мозг.
Тофу
Этот продукт с высоким содержанием белка может быть опасен для пожилых людей. Исследователи установили, что у людей старше 68 лет, которые ели тофу хотя бы раз в день, развиваются нарушения памяти. Фитоэстрогены, содержащиеся в тофу в больших количествах, могут повысить риск возникновения деменции.