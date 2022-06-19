Астрологический прогноз на 20 июня 2022 расскажет, кому из знаков придется решать проблемы других, кому держаться подальше от сомнительных авантюр, а кто должен усмирить желание потратить все до копейки.
Гороскоп на 20 июня: Близнецам – неудачное совпадение, Скорпионам – долги, Козерогам – деньги
Овен
В этот день Овнам придется закатать рукава и хорошенько поработать, чтобы достичь желаемых целей. Не исключены деловые предложения, которые обещают лучшие условия труда и увеличение дохода. Денежные поступления сегодня позволят побаловать себя приятными покупками. Не стоит откладывать на потом реализацию своих идей – начинайте прямо сейчас и добьетесь успеха. В отношениях с близкими возможно охлаждение, вы просто пропадаете на работе.
Телец
В первой половине дня ваша продуктивность на максимуме. Это время, когда можно браться за решение самых сложных вопросов и важных дел. Благоприятным будет и укрепление рабочих связей. Не исключено, что вам удастся заручиться поддержкой влиятельных людей. После обеда стоит проявить осторожность и рассудительность. Опрометчивые поступки заставят о себе пожалеть.
Близнецы
В этот день Близнецы потратят львиную долю времени на исправление ошибок, которые совершили другие. Вам придется решать проблемы других людей, иногда в ущерб своим интересам. Избегайте необдуманных поступков. Четкий план поможет не сбиться с намеченного пути. Неудачное совпадение может стать причиной денежных потерь. В личных отношениях избегайте ссор и не провоцируйте конфликтов.
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Рак
В начале дня Ракам стоит проявить особую внимательность. Допущенные ошибки могут помешать вовремя завершить начатое и потребуют времени на исправление. Советы давних партнеров и старых знакомых могут быть полезными в вашем деле. Не стоит подписывать важные документы. Ближе к вечеру вам выпадет возможность пообщаться с людьми, которые вам дороги и порадовать своих близких приятными сюрпризами.
Лев
Сегодня творческий подход в делах поможет Львам достичь больших успехов. Ваши идеи оценят партнеры и начальство. Вы сможете получить важную информацию и воспользоваться ей в своих интересах. В этот день вы легко находите общий язык с людьми. Общение приносит вам удовольствие. Хороший день для откровенных разговоров с близкими или признаний в любви. В личной жизни возможны приятные перемены.
Дева
В понедельник у Дев появляется шанс решить проблемы, которые не давали покоя некоторое время. У вас будет возможность добиться успехов и продвинутся по карьерной лестнице. Хорошее время для учебы, вы быстро схватываете информацию и запоминаете важное. Возможны финансовые потери. От необязательных покупок лучше воздержаться. Всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми.
Весы
Начало дня отлично подходит для решения важных задач и вопросов. Знакомства в этот день могут перерасти в выгодное сотрудничество или крепкую дружбу. Во второй половине дня возможны непредвиденные расходы. В отношениях с родственниками царит напряжение, они склонны больше вас критиковать, чем хвалить.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов благоприятный день для общения. Вы сможете поладить даже с теми людьми, с которым отношения не складывались. Новые знакомства в этот день могут обернуться романтическим увлечением с серьезным продолжением. Ваша «чуйка» на деньги не подводит, вы не допустите ошибок в финансовых вопросах и примете правильное решение. Не исключено возвращение старых долгов, ценные подарки или приятные сюрпризы, пишет «Главред».
Стрелец
В этот день Стрельцам нужно быть предельно осторожными. Стоит держаться подальше от сомнительных авантюр и риска. В общении с малознакомыми людьми будьте бдительными и не особо доверяйте заманчивым предложениям. Ваши решительность и настойчивость помогут не спасовать перед трудностями и справиться с влиянием негативных тенденций. В понедельник желательно не брать деньги в долг и не совершать необязательных покупок. Расточительство может ударить по вашему бюджету.
Козерог
В понедельник Козерогам выпадет возможность решить важные вопросы не только для себя, но и для близких вам людей. Вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей и привлечь союзников на свою сторону. Денежные поступления будут очень кстати и позволят совершить запланированные покупки. Не отказывайте в помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. Не исключены мелкие споры с родственниками, однако вы сможете обойти острые углы и прийти к компромиссу.
Водолей
В этот день удачное стечение обстоятельств поможет Водолеям решить вопрос, над которым они долго ломали голову. Дело, в которое вы вложили много времени и сил наконец-то сдвинется с мертвой точки, вы увидите прогресс. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Покупки будут удачными. Не исключено, что человек, к которому вы испытывали сильные чувства, напомнит о себе. Это может натолкнуть на мысль о восстановлении отношений.
Рыбы
Перед Рыбами в этот день могут открываться новые возможности и перспективы. Главное не упустить правильный момент. Принимая решения, не стоит торопиться, в спешке можно допустить серьезную ошибку. Сегодня вам откроются идеи по увеличению дохода и укреплению финансового положения. Новые знакомства в этот день могут иметь интересное продолжение.