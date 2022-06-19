Гороскоп на 20 июня: Близнецам – неудачное совпадение, Скорпионам – долги, Козерогам – деньги

Стрелец

В этот день Стрельцам нужно быть предельно осторожными. Стоит держаться подальше от сомнительных авантюр и риска. В общении с малознакомыми людьми будьте бдительными и не особо доверяйте заманчивым предложениям. Ваши решительность и настойчивость помогут не спасовать перед трудностями и справиться с влиянием негативных тенденций. В понедельник желательно не брать деньги в долг и не совершать необязательных покупок. Расточительство может ударить по вашему бюджету.

Козерог

В понедельник Козерогам выпадет возможность решить важные вопросы не только для себя, но и для близких вам людей. Вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей и привлечь союзников на свою сторону. Денежные поступления будут очень кстати и позволят совершить запланированные покупки. Не отказывайте в помощи тем, кто оказался в сложной ситуации. Не исключены мелкие споры с родственниками, однако вы сможете обойти острые углы и прийти к компромиссу.

Водолей

В этот день удачное стечение обстоятельств поможет Водолеям решить вопрос, над которым они долго ломали голову. Дело, в которое вы вложили много времени и сил наконец-то сдвинется с мертвой точки, вы увидите прогресс. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Покупки будут удачными. Не исключено, что человек, к которому вы испытывали сильные чувства, напомнит о себе. Это может натолкнуть на мысль о восстановлении отношений.

Рыбы