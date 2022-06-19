Астрологи рассказали, какие сюрпризы ждут представителей разных знаков Зодиака на грядущей неделе.
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня: кого ждут финансовые сюрпризы, а кого — удача в любви
В начале недели будьте более активны и постарайтесь набраться новых впечатлений. Пробуйте то, что давно хотели попробовать, но на что давно не решались: встречайтесь с новыми людьми, начинайте новые дела, пробуйте новые хобби или увлечения. Пусть ваша жизнь будет более насыщенной, чем обычно, и заиграет новыми красками и впечатлениями. Выходные дни лучше провести дома, в кругу семьи. Начинается период, в который стоит больше обычного уделить время родным и близким, семье, детям, родителям. Постарайтесь ни с кем не выяснять отношений, период непростой, есть большая вероятность, что даже маленькая ссора ярко вспыхнет, пишет Marie Claire.
Овен
Неделя отлично подойдет для всевозможных контактов — это и работа, и учеба, и просто прогулки или путешествия. У Овнов наступает период, когда им благоволит удача во всех делах и начинаниях. Пара научится контролировать свои ресурсы, не тратить все и сразу, а откладывать на реализацию дальнейших начинаний и планов.
Телец
У Тельцов начинается новый большой и важный этап в жизни, все свое внимание они должны сейчас уделить именно этому аспекту, подумать, куда они идут и правильно ли делают. Рекомендуется быть скромнее и с благодарностью принимать все подарки судьбы (и даже небольшие сюрпризы).
Близнецы
В начале недели займитесь финансовыми вопросами, они будут актуальны как никогда. На втором плане будет вы и ваша самореализация — двигайтесь вперед, у вас все получится, любые начинания в данный момент принесут свои плоды. Старайтесь не зависеть ни от кого (ни материально, ни эмоционально) (читайте также: Железные леди: 6 самых властных женщин по знаку Зодиака).
Рак
Раки никогда не бывают одиноки, поэтому стоит гнать все плохие мысли от себя прочь и не притягивать к себе неудачи и ссоры с любимыми людьми. Если будете бояться потерять кого-то, накликаете на себя беду, а если же, наоборот, отпустите ситуацию, расслабитесь, то «ваш» человек будет с вами, а одинокие Раки могут повстречать человека, который в будущем станет им надежной защитой и опорой.
Лев
Для Львов настал период, когда пора избавляться от всего ненужного в жизни: от ненужных людей, вещей, лишних эмоций. Пора обрести твердую почву под ногами и становиться более самостоятельными (и в материальном плане, и в психологическом). В этом вам помогут разнообразные тренинги личностного роста, полезные книги, лекции. Мудрые люди откроют вам варианты дальнейшего развития, а куда идти и по какому пути, решать уже только вам.
Дева
Обратите свое внимание на аспектах личной жизни. Своеобразное испытание ждет всех Дев — и тех, кто в отношениях совсем недавно, и тех, кто давно находится в браке. Чтобы укрепить ваши отношения, побалуйте свою вторую половинку каким-нибудь сюрпризом или совместной поездкой. Такой сюрприз не просто порадует вас обоих, но и укрепит ваши чувства или только возникшую симпатию. (читайте также: Пять знаков Зодиака, которым всегда везет в любви — проверьте дату рождения).
Весы
Весы, наконец-то пришло время вам взять на себя ответственность за все поступки, которые вы совершали ранее. Не нужно перекладывать вину или ответственность на других людей, ведь все, что происходит с вами сейчас — это плод ваших рук и действий. Научитесь быть терпеливыми, не требуйте от близких и любимых чрезмерного внимания к своей персоне. Выходные дни посвятите занятиями спорта или прогулкой на природе, это пойдет вам на пользу как физически, так и морально.
Скорпион
Романтичный период ожидает Скорпионов. Большая вероятность, что вы встретите «особенного» человека (как вам покажется), возможно, будут мысли, что это — большая любовь. Именно то, что вы всю жизнь искали. Но не витайте в облаках, это — иллюзии, человек окажется совсем не таким, каким вы его увидели при первой встрече.
Стрелец
Позитивные изменения произойдут у вас в профессиональной области. Наступило время для плодотворного использования ваших старых наработок. В выходные приготовьтесь к необычному романтическому знакомству. Любовь вспыхнет ярким пламенем.
Козерог
Вы получите больше свободы, ваши таланты оценят по достоинству. Стройте долгосрочные планы, ищите покровителей. Единственная сложность этой недели — это отношения в семье. Вам придется столкнуться с тем, что люди, которым вы безоговорочно доверяли, поступят с вами безответственно.
Водолей
Совсем недавно вы пытались сделать что-то незаурядное, но по каким-то причинам вам это не удавалось. Наконец-то наступило ваше время. Смело берите «быка за рога». Уверенность в себя растет день ото дня. В выходные устройте себе достойный отдых, сходите на йогу или пилатес.
Рыбы
Вы уже давно созрели для того, чтобы претендовать на большее. Вам гарантирован финансовый успех, а кроме того, вы почувствуете себя более зрелым человеком. Открывается новое понимание происходящего вокруг. В любви вас будут привлекать люди, имеющие большой жизненный опыт.