Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня: кого ждут финансовые сюрпризы, а кого — удача в любви

Рак

Раки никогда не бывают одиноки, поэтому стоит гнать все плохие мысли от себя прочь и не притягивать к себе неудачи и ссоры с любимыми людьми. Если будете бояться потерять кого-то, накликаете на себя беду, а если же, наоборот, отпустите ситуацию, расслабитесь, то «ваш» человек будет с вами, а одинокие Раки могут повстречать человека, который в будущем станет им надежной защитой и опорой.

Лев

Для Львов настал период, когда пора избавляться от всего ненужного в жизни: от ненужных людей, вещей, лишних эмоций. Пора обрести твердую почву под ногами и становиться более самостоятельными (и в материальном плане, и в психологическом). В этом вам помогут разнообразные тренинги личностного роста, полезные книги, лекции. Мудрые люди откроют вам варианты дальнейшего развития, а куда идти и по какому пути, решать уже только вам.

Дева

Обратите свое внимание на аспектах личной жизни. Своеобразное испытание ждет всех Дев — и тех, кто в отношениях совсем недавно, и тех, кто давно находится в браке. Чтобы укрепить ваши отношения, побалуйте свою вторую половинку каким-нибудь сюрпризом или совместной поездкой. Такой сюрприз не просто порадует вас обоих, но и укрепит ваши чувства или только возникшую симпатию. (читайте также: Пять знаков Зодиака, которым всегда везет в любви — проверьте дату рождения).

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