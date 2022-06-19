Гороскоп на 19 июня: Овнам – серьезная ссора, Девам – неприятности, Рыбам – везение

Лев

Воскресенье потребует от Львов осторожности и внимания к деталям. Сегодня ваши ошибки и промахи будут у всех на виду и заставят окружающих сомневаться в ваших способностях и умениях. Вы можете столкнуться с критикой людей, даже тех, которых считали своими союзниками. Однако близкие и родные люди поддержат вас и постараются порадовать вас.

Дева

Девам стоит проявить осмотрительность в финансовых вопросах. Не стоит поддаваться соблазнам и мимолетным желаниям купить все и сразу, лишних расходов нужно избегать. Идя на поводу у своих желаний, вы рискуете много потерять. В первой половине дня найти общий язык с людьми будет проще, ближе к вечеру возможны ссоры и разногласия. Поездки стоит отложить на более благоприятный день, сегодня в дороге вас могут поджидать неприятности.

Весы

Обстоятельства в этот день меняются со скоростью света, и сориентироваться в ситуации и принять правильное решение бывает сложно. Весам не стоит идти на поводу у эмоций и делать все, что приходит в голову, не все поступки будут правильными, а о некоторых потом придется пожалеть. Выпадет шанс наладить отношения с дорогими людьми и забыть старые обиды. Романтическое увлечение станет источником вдохновения, однако вряд ли перерастет в серьезные отношения.

Скорпион