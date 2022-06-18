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«Клава Попа»: Кока, изгибаясь, продемонстрировала подписчикам фигуру в ярком бикини

Limon.ee
«Клава Попа»: Кока, изгибаясь, продемонстрировала подписчикам фигуру в ярком бикини
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Клава Кока
Клава Кока Фото: Vyacheslav Prokofyev

Клава Кока взбудоражила умы поклонников очень пикантными фото. Певица устроила фотосессию в бикини, продемонстрировав фигуру во всей красе.

В нежно розовом купальнике певица расположилась у прозрачной кромки бассейна. Она сделала несколько кадров в различных позах, но особенно ей понравилась фотография, где она позирует, демонстрируя свою пятую точку.

«Клава Попа», — дала себе шутливое прозвище звезда.

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