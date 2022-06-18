Клава Кока взбудоражила умы поклонников очень пикантными фото. Певица устроила фотосессию в бикини, продемонстрировав фигуру во всей красе.
«Клава Попа»: Кока, изгибаясь, продемонстрировала подписчикам фигуру в ярком бикини
«Клава Попа»: Кока, изгибаясь, продемонстрировала подписчикам фигуру в ярком бикини
В нежно розовом купальнике певица расположилась у прозрачной кромки бассейна. Она сделала несколько кадров в различных позах, но особенно ей понравилась фотография, где она позирует, демонстрируя свою пятую точку.
«Клава Попа», — дала себе шутливое прозвище звезда.
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