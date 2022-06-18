Известная стримерша и модель сайта OnlyFans Кэтлин Сирагуза (28), известная как Амуранта, имеет миллионы поклонников в социальных сетях. Но один из этих поклонников перешел черту и начал преследовать Сирагузу. По словам женщины, он переехал из Эстонии в Америку, чтобы быть ближе к ней.
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Боюсь за свою жизнь: американская модель OnlyFans обвиняет эстонца в преследовании
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Боюсь за свою жизнь: американская модель OnlyFans обвиняет эстонца в преследовании
Всего неделю назад британское издание metro.co.com написало, что техасская модель OnlyFans Кейтлин Сирагуpа, известная как Амуранта, уже почти месяц страдает от действий назойливого преследователя. Женщина призналась, что ей даже пришлось нанять охранников в свой техасский дом, потому что она боялась за свою жизнь.