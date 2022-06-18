Боюсь за свою жизнь: американская модель OnlyFans обвиняет эстонца в преследовании

Всего неделю назад британское издание metro.co.com написало, что техасская модель OnlyFans Кейтлин Сирагуpа, известная как Амуранта, уже почти месяц страдает от действий назойливого преследователя. Женщина призналась, что ей даже пришлось нанять охранников в свой техасский дом, потому что она боялась за свою жизнь.