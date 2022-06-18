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Боюсь за свою жизнь: американская модель OnlyFans обвиняет эстонца в преследовании

Добавлен комментарий Министерства иностранных дел
Кетлин Крузе Геттер Трумси Limon.ee
Боюсь за свою жизнь: американская модель OnlyFans обвиняет эстонца в преследовании
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Kaitlyn Siragusa ehk Amourant
Kaitlyn Siragusa ehk Amourant Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Известная стримерша и модель сайта OnlyFans Кэтлин Сирагуза (28), известная как Амуранта, имеет миллионы поклонников в социальных сетях. Но один из этих поклонников перешел черту и начал преследовать Сирагузу. По словам женщины, он переехал из Эстонии в Америку, чтобы быть ближе к ней.

Всего неделю назад британское издание metro.co.com написало, что техасская модель OnlyFans Кейтлин Сирагуpа, известная как Амуранта, уже почти месяц страдает от действий назойливого преследователя. Женщина призналась, что ей даже пришлось нанять охранников в свой техасский дом, потому что она боялась за свою жизнь.

Мужчина постоянно и назойливо писал ей, прислал клипы, где она танцует обнаженной.

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