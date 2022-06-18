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Пятничная трагедия у автовокзала: электросамокат и коробка пива не смогли достичь адресата

Limon.ee
Пятничная трагедия у автовокзала: электросамокат и коробка пива не смогли достичь адресата
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пиво на тротуаре
пиво на тротуаре Фото: Очевидец

К народной мудрости надо прислушиваться, как говорится –торопись не спеша! В эту пятницу кто-то явно остался без холодного пенного. 

Около Таллиннского автобусного вокзала около 21:00 любитель светлого пива не справился с управлением самоката, из-за чего большое количество банок с пивом разлетелись по дороге. Часть банок потерпели крушение, чем, наверняка, крайне расстроил ожидающих напиток друзей.

Хотя, пожалуй, даже уцелевшие банки мы бы вскрывать пока что не советовали. 

Пиво на асфальте.
Пиво на асфальте. Фото: Очевидец
Банки пива на асфальте
Банки пива на асфальте Фото: Очевидец
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