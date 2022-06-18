Гороскоп на 18 июня 2022: Близнецам – перемены к лучшему, Скорпионам – успех, Водолеям – плохие сны

Лев

Этот день принесет Львам новые задачи, над решением которых нужно поломать голову. Вам нужно будет разбираться в сложных вопросах, однако не стоит делать это в одиночку, взваливая на себя непосильный груз. Обращайтесь за помощью и окружающие вам не откажут. Вы производите на людей хорошее впечатление и легко привлекаете союзников на свою сторону. Благоприятный день для покупок. Пришло время побаловать себя теми вещами, которые давно хотелось иметь. Во второй половине дня будьте осторожны в обещаниях.

Дева

Этот день принесет Девам удивительные события и незабываемые приключения. Если вас тянет на яркие впечатления в них не будет недостатка, но и те кто захочет провести время спокойно будут довольны. Подсказки внутреннего голоса помогут найти способ получить то, к чему стремитесь. Во второй половине дня вас могут ждать известия издалека. Не исключены денежные поступления и ценные подарки.

Весы

Весам в этот день необходимо делать первый шаг, если они готовы к переменам. Вам выпадет шанс исправить ситуацию к лучшему и изменить то, что вас не устраивало. Перед вами открываются возможности, все что нужно, это подумать какая их них принесет больше всего пользы. Вы легко завоевываете симпатию и привлекаете людей в свою жизнь. Отношения, которые начнутся в этот день, будут иметь неожиданное продолжение.

Скорпион