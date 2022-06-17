Чулпан Хаматова дебютировал в спектакле Нового Рижского театра при гробовой тишине. В спектакле Post Scriptum актриса сидела, прыгала, рыдала, лежала и кричала на фоне ковра на стене и икон, сообщает тг-канал.
Крик, топот, рыдания: Чулпан Хаматова дебютировал в спектакле Нового Рижского театра
Крик, топот, рыдания: Чулпан Хаматова дебютировал в спектакле Нового Рижского театра
Чулпан предстала в образах священника, насильника, учительницы, девочки и автора. Сюжет действа основан на романе Ф. М. Достоевского «Бесы» и расследованиях Анны Политковской.
Представление шло на русском языке с латышскими субтитрами. После спектакля зрителей попросили не аплодировать. Все просто встали и тихо, молча вышли из зала. "Получилось мощно и страшно. Чулпан сегодня поймала душу дьявола…» - не нарадуются местные театралы
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