Крик, топот, рыдания: Чулпан Хаматова дебютировал в спектакле Нового Рижского театра

Чулпан предстала в образах священника, насильника, учительницы, девочки и автора. Сюжет действа основан на романе Ф. М. Достоевского «Бесы» и расследованиях Анны Политковской.

Представление шло на русском языке с латышскими субтитрами. После спектакля зрителей попросили не аплодировать. Все просто встали и тихо, молча вышли из зала. "Получилось мощно и страшно. Чулпан сегодня поймала душу дьявола…» - не нарадуются местные театралы