Гороскоп на 17 июня: Ракам – удача, Девам – неприятные неожиданности, Козерогам – долги

Лев

В пятницу добиться успеха могут решительные и активные Львы, которые не побоятся рискнуть. У вас появится шанс обставить своих соперников и конкурентов, повысить авторитет и завоевать симпатии людей. Не стоит слишком много распространяться о своих секретах и планах и откровенничать с людьми, которые проявляют особый интерес. Во второй половине дня важные известия могут заставить вас собраться в поездку, которая пройдет успешно и принесет новые знакомства.

Дева

Неприятные неожиданности на протяжении дня могут помешать реализовать намеченные планы и довести задуманное до конца. Удивительное стечение обстоятельств поможет решить сложную задачу, найти ответ на вопрос и определиться со своими желаниями. Сегодня вы охотно помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации, но при этом не забываете о собственных интересах. Вам пойдет на пользу смена обстановки, поездки сложатся хорошо, вы получите массу приятных впечатлений.

Весы

В этот день Весам необходимо проявить разборчивость в контактах. Не спешите доверять новым знакомым, под маской дружелюбия могут скрываться не самые хорошие намерения. Они могут пробовать втереться в доверие лестью и пустыми обещаниями. Подписание документов и крупные покупки стоит отложить на более благоприятный день. Не исключено, что вам придется решать семейные проблемы. Проявите максимальный такт и деликатность.

Скорпион