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«Солнце Монако» в Таллинне: Люся Чеботина выступит 17 июня на сцене MJClub

Limon.ee
«Солнце Монако» в Таллинне: Люся Чеботина выступит 17 июня на сцене MJClub
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Люся Чеботина
Люся Чеботина Фото: Промо

Молодая и энергичная звезда Люся Чеботина зажжет над ночным Таллинном "Солнце Монако". Концерт состоится в пятницу, 17 июня в таллиннском ночном клубе MJClub. На концерт можно попасть бесплатно, но будут действовать стандартные в таких случаях ограничения

MJCLUB (Parda 9) откроет двери для посетителей 17 июня в 23:00. В течение часа можно бесплатно попасть в обычную зону (16+). Также будет открыта VIP-зона (18+) c забронированным столиком, кальяном, отдельными барами и отдельным входом.

Действует фейсконтроль и проверка безопасности на входе, возможен запрет на посещение концерта без объяснения причин.

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