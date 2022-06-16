Молодая и энергичная звезда Люся Чеботина зажжет над ночным Таллинном "Солнце Монако". Концерт состоится в пятницу, 17 июня в таллиннском ночном клубе MJClub. На концерт можно попасть бесплатно, но будут действовать стандартные в таких случаях ограничения
«Солнце Монако» в Таллинне: Люся Чеботина выступит 17 июня на сцене MJClub
«Солнце Монако» в Таллинне: Люся Чеботина выступит 17 июня на сцене MJClub
MJCLUB (Parda 9) откроет двери для посетителей 17 июня в 23:00. В течение часа можно бесплатно попасть в обычную зону (16+). Также будет открыта VIP-зона (18+) c забронированным столиком, кальяном, отдельными барами и отдельным входом.
Действует фейсконтроль и проверка безопасности на входе, возможен запрет на посещение концерта без объяснения причин.