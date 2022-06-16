«Солнце Монако» в Таллинне: Люся Чеботина выступит 17 июня на сцене MJClub

Молодая и энергичная звезда Люся Чеботина зажжет над ночным Таллинном "Солнце Монако". Концерт состоится в пятницу, 17 июня в таллиннском ночном клубе MJClub. На концерт можно попасть бесплатно, но будут действовать стандартные в таких случаях ограничения