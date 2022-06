Ewert and The Two Dragons — одна из самых успешных отечественных групп последнего десятилетия, давшая сотни концертов, в том числе почти полгода члены коллектива провели в туре в США. В 2016 году ансамбль дал первый сольный концерт эстонского исполнителя в Saku suurhallis.

Дискография группы включает его дебютный альбом The Hills Behind The Hills (2009), феноменальный Good Man Down (2011), всеми любимые Circles (2015) и Hands Around the Moon (2018) в сотрудничестве с Сандером Мёльдером.