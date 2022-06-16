Гороскоп на 16 июня: Львам – осуществление мечты, Весам – деньги, Стрельцам – соблазны

Стрелец

В этот день Стрельцам важно сохранять спокойствие и держать эмоции под контролем. Не стоит давать чувствам воли, такая несдержанность может привести к поступками, о которых позже придется пожалеть. Окружающие склонны вас критиковать, вызывая ваше раздражение. Во второй половине дня будет непросто сопротивляться соблазнам, однако вы должны помнить о том, что для вас действительно важно.

Козерог

Четверг может принести Козерогам важные события и серьезные перемены в жизни. Возможно вы не сразу примете их, однако позже вы поймете как извлечь из ситуации максимальную пользу и воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Не исключены разногласия на работе и споры с руководством, однако они не перерастут в серьезный конфликт. Держитесь подальше от любых сомнительных авантюр.

Водолей

В этот день Водолеи смогут сделать много приятного и полезного не только для себя, но и для родных и близких людей. Появится шанс заняться делом, которое придется вам по душе. Если у вас получиться вовремя довести его до конца, вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей, с которыми одержите несколько серьезных профессиональных побед. Крупные покупки стоит отложить на более благоприятный день, а также держаться подальше от риска и сомнительных авантюр.

Рыбы