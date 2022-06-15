Технологическая компания Eventech объявила в социальных сетях, что Элмет Сааре, бывший сотрудник и владелец компании OÜ XL Cases, скончался.
Владелец и основатель эстонской фабрики умер в возрасте всего 46 лет
«В субботу скончался хороший друг, соратник и бывший коллега Элмет Сааре. В течение последних 15 лет Элмет был владельцем и руководителем компании XL Cases», - говорится на странице Eventech в Facebook.
Прощание с Сааре состоится в четверг 16 июня в 14.30 в Пярнамяэском крематории. «Счастливого пути, дорогой друг», - говорится в сообщении.
В комментариях, среди прочего, свои соболезнования выражает эстонская певица, автор песен, композитор и музыкант Мари Калкун. «Глубочайшие соболезнования близким, коллегам и друзьям», - написала она.
Элмет Сааре начал заниматься бизнесом 16 лет назад, когда ему было 29 лет. В общей сложности за эти годы он руководил двумя компаниями. Компания, которой руководил Элмет, занимается производством деревянных и декоративных предметов и других изделий из дерева, пишет Elu24.