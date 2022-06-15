Владелец и основатель эстонской фабрики умер в возрасте всего 46 лет

«В субботу скончался хороший друг, соратник и бывший коллега Элмет Сааре. В течение последних 15 лет Элмет был владельцем и руководителем компании XL Cases», - говорится на странице Eventech в Facebook.

Прощание с Сааре состоится в четверг 16 июня в 14.30 в Пярнамяэском крематории. «Счастливого пути, дорогой друг», - говорится в сообщении.

В комментариях, среди прочего, свои соболезнования выражает эстонская певица, автор песен, композитор и музыкант Мари Калкун. «Глубочайшие соболезнования близким, коллегам и друзьям», - написала она.