Актеры Русского театра Эстонии Анна Сергеева и Виктор Марвин ожидают пополнения в семье.
Анна Сергеева, ожидающая второго ребенка: надеюсь, мне не придется покидать Õnne 13
В прошлый четверг состоялсь ежегодный гала-вечер журнала Kroonika, на котором стало известно, что Анна Сергеева, снимающаяся в сериале Õnne 13, ждет второго ребенка.
"Я почувствовала, что не могу больше скрывать это и не хочу пропустить вечеринку, поэтому мы решили объявить об этом публично", - рассказала актриса в интервью Elu24. "Во время первой беременности мы решили лучше скрывать это и держали все в тайне. Мы не делали никаких постов в социальных сетях". Но теперь пара решила иначе. "Мы подумали, почему бы и нет, пойдем на вечеринку...".
Анна с радостью объявила, что они с мужем ждут вторую дочь. "Забавно, что старший ребенок очень просил сестру или брата, а теперь переживает, что будет проводить с нами меньше времени, а сестра будет отбирать все ее игрушки", - призналась Анна, добавив, что у них достаточно любви и энергии для двоих детей.
Течение беременности
По словам актрисы, первая беременность была легче, чем нынешняя. "Период тошноты был как-то намного дольше", - призналась Анна, которая находится на пятом месяце беременности, сказав, что сейчас она чувствует себя хорошо. "В начале у меня вообще не было аппетита..... Я хотела только фрукты и овощи. Я ела очень здоровую пищу", - призналась она, добавив со смехом, что обычно питается не самым здоровым образом.
Но как насчет спектаклей и сериала Õnne 13? "Я надеюсь и верю, что продолжу сниматься в Õnne 13, что они придумают интересный сюжет", - сказала актриса. Анна также не планирует уходить из театра. "Мне пришлось отказаться от некоторых ролей и новых спектаклей, но есть спектакли, где моя беременность не мешает, и я могу принимать участие". Актриса также сообщила, что сейчас идут репетиции украиноязычной постановки, премьера которой состоится в сентябре.