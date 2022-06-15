Анна Сергеева, ожидающая второго ребенка: надеюсь, мне не придется покидать Õnne 13

В прошлый четверг состоялсь ежегодный гала-вечер журнала Kroonika, на котором стало известно, что Анна Сергеева, снимающаяся в сериале Õnne 13, ждет второго ребенка.

"Я почувствовала, что не могу больше скрывать это и не хочу пропустить вечеринку, поэтому мы решили объявить об этом публично", - рассказала актриса в интервью Elu24. "Во время первой беременности мы решили лучше скрывать это и держали все в тайне. Мы не делали никаких постов в социальных сетях". Но теперь пара решила иначе. "Мы подумали, почему бы и нет, пойдем на вечеринку...".

Анна с радостью объявила, что они с мужем ждут вторую дочь. "Забавно, что старший ребенок очень просил сестру или брата, а теперь переживает, что будет проводить с нами меньше времени, а сестра будет отбирать все ее игрушки", - призналась Анна, добавив, что у них достаточно любви и энергии для двоих детей.

Течение беременности

По словам актрисы, первая беременность была легче, чем нынешняя. "Период тошноты был как-то намного дольше", - призналась Анна, которая находится на пятом месяце беременности, сказав, что сейчас она чувствует себя хорошо. "В начале у меня вообще не было аппетита..... Я хотела только фрукты и овощи. Я ела очень здоровую пищу", - призналась она, добавив со смехом, что обычно питается не самым здоровым образом.