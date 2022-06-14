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ЕДА В МАШИНУ! ⟩ Olerex высмеивает бывшего премьера Ратаса под окнами офиса Центристской партии

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Limon.ee
Olerex высмеивает бывшего премьера Ратаса под окнами офиса Центристской партии
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Рекламный плакат Olerex "Söögid autosse".
Рекламный плакат Olerex "Söögid autosse". Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Перед зданием бюро Центристской партии по адресу Нарвское шоссе, 31 сеть заправочных станций Olerex разместила рекламу с отсылкой к прошлогоднему скандалу с «напитком в машину», в центре которого оказался тогдашний премьер-министр Юри Ратас.

«Еда в машину. Закупайся к Иванову дню на Olerex», - написано на рекламном плакате.

Рекламный плакат Olerex перед бюро Центристской партии
Рекламный плакат Olerex перед бюро Центристской партии Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По словам генсека Центристской партии Андре Ханимяги, если реклама не нарушает закон, то она разрешена и может висеть на улице. «Я думаю, что более дешевая цена на топливо гораздо больше обрадовала бы покупателей», - ответил Ханимяги.

Напомним, ранее Юри Ратас стал объектом критики, когда стало известно, что в его служебную машину покупали не только воду, но и две 0,7-литровые бутылки джина Normindia. На вопрос о нашумевшем джине в машину Ратас ответил, что покупка алкоголя была связана с официальными встречами. Он заверил, писал rus.postimees.ee, что никто не распивал алкоголь в автомобиле, а почему в чеке значилось «напиток в машину» он ответить не смог.

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