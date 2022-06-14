ЕДА В МАШИНУ! ⟩ Olerex высмеивает бывшего премьера Ратаса под окнами офиса Центристской партии

По словам генсека Центристской партии Андре Ханимяги, если реклама не нарушает закон, то она разрешена и может висеть на улице. «Я думаю, что более дешевая цена на топливо гораздо больше обрадовала бы покупателей», - ответил Ханимяги.

Напомним, ранее Юри Ратас стал объектом критики, когда стало известно, что в его служебную машину покупали не только воду, но и две 0,7-литровые бутылки джина Normindia. На вопрос о нашумевшем джине в машину Ратас ответил, что покупка алкоголя была связана с официальными встречами. Он заверил, писал rus.postimees.ee, что никто не распивал алкоголь в автомобиле, а почему в чеке значилось «напиток в машину» он ответить не смог.