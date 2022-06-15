Гороскоп на 15 июня: Близнецам – удачные совпадения, Львам – семейные проблемы

Дева

В этот день Девам нужно особенно прислушиваться к подсказкам интуиции. Внутренний голос поможет принять правильное решение, которое может привести к серьезным переменам к лучшему. Сегодня вашей смекалке и фантазии можно позавидовать, вы ищете нестандартные и оригинальные пути решения привычных вопросов. Новые знакомства могут положить начало серьезным отношениям.

Весы

В первой половине дня трудности и разочарования будут сыпаться на Весов как из рога изобилия. Однако не стоит пасовать перед неприятностями, помня, что они носят временный характер и ситуация вскоре изменится в лучшую сторону. К концу дня вы сможете решить важные вопросы и довести до конца серьезное дело. Не исключены важные новости, которые помогут Весам принять правильные решения, не наделав ошибок. Неожиданные визиты смогут поднять настроение.

Скорпион

В этот день успех придет к Скорпионам нелегко. Вам придется приложить все усилия, чтобы добиться желаемого. На пути могут возникать трудности, но вы найдете способ, как с ними справится и извлечь из этого пользу. Не исключены знакомства с людьми, которые могут оказать влияние на ваше карьерное продвижение. Однако от легкомысленных людей стоит держаться подальше.

Стрелец