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ГДЕ НУЖНО ПОЕСТЬ! ⟩ Пирожное с шотом, dirty-style бургер и тартар из лосося: в Viru Keskus открылся самый большой в Эстонии фуд-корт

Limon.ee Виктория Соломончук
Пирожное с шотом, dirty-style бургер и тартар из лосося: в Viru Keskus открылся самый большой в Эстонии фуд-корт
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14 июня в Таллиннском торговом центре Viru Keskus состоялось грандиозное открытие крупнейшей в Эстонии ресторанной улицы.

Самый большой в центре города фуд-корт с уникальным дизайном площадью 1500м2, объединяющий 16 ресторанов и баров:

  • Shellfish - морепродукты
  • Mikkeller - пивной бар
  • KÜLM Talujäätis - мороженое
  • KimiJimi Food Club - уличная еда Вьетнама, Таиланда, Кореи и Камбоджи
  • Poke Bowl & Meze - гавайская кухня
  • Kebaboom - всеми любимые кебабы с концепцией здорового питания
  • Freya Foodbar - концепция здоровой уличной еды
  • Kolm Tilli - пицца и паста
  • Pavlova - кондитерская
  • Paper Mill - кофейный бар
  • F. Burger - бургеры
  • MySushi & CHI - суши
  • Stereo Street Food - южноамериканская кухня
  • Samsa Family Bakers - узбекская кухня

Редакция Limon однозначно советует посетить:

Shellfish - устрицы и шампанское

Потрясающий и свежайший тарттар из лосося или тунца, устрицы и бокал просекко. Это божественно! Любители свежих морепродуктов, вам точно сюда.

Устрицы и черная икра в Shellfish
Устрицы и черная икра в Shellfish Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

F.burger

  • Сочные бургеры в стиле dirty - на 99% изготовлены на месте вручную исключительно из местных продуктов. 

Почему dirty? Потому что ребята не скупятся на соус и щедро добавляют его в блюдо.

Бургер из F.burger
Бургер из F.burger Фото: Viktoria Solomonchuk
  • Домашний облепиховый лимонад

Это была любовь с первого глотка. Советую даже тем, кто не пылает страстью к этим своеобразным ягодам.

Эстонская облепиха, натуральный сахарный сироп, сок лимона и нежные пузырьки минеральной воды S.Pellegrino - лимонад однозначно достоин внимания!

Облепиховый и малиновый лимонады
Облепиховый и малиновый лимонады Фото: tallinnperfectfood

Samsa Family Bakers

Для плотного обеда идём в Samsa Family Bakers. Отсюда вы точно не сможете уйти с легким чувством голода. Восточное гостеприимство и ташкентский праздничный плов - одной порции точно хватит, чтобы оставаться сытым весь день.

Ташкентский праздничный плов
Ташкентский праздничный плов Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Pavlova

Десерт берем в этом кафе. Пирожные "павлова" здесь идеальные. 

Насладитесь новинкой, необыкновенным десертом Choux: креативное пирожное с микро-шотом кули (соус). Кондитерская предлагает 4 вида шу: клубничный с клубничным кули, тирамису с шотом амаретто, фисташковый с малиновым кули и маракуйя-апельсин с шотом апельснового кули.

Возьмите в компанию к десерту качественно приготовленный кофе.

Шу с шотом кули.
Шу с шотом кули. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
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