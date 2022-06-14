14 июня в Таллиннском торговом центре Viru Keskus состоялось грандиозное открытие крупнейшей в Эстонии ресторанной улицы.
ГДЕ НУЖНО ПОЕСТЬ! ⟩ Пирожное с шотом, dirty-style бургер и тартар из лосося: в Viru Keskus открылся самый большой в Эстонии фуд-корт
Самый большой в центре города фуд-корт с уникальным дизайном площадью 1500м2, объединяющий 16 ресторанов и баров:
- Shellfish - морепродукты
- Mikkeller - пивной бар
- KÜLM Talujäätis - мороженое
- KimiJimi Food Club - уличная еда Вьетнама, Таиланда, Кореи и Камбоджи
- Poke Bowl & Meze - гавайская кухня
- Kebaboom - всеми любимые кебабы с концепцией здорового питания
- Freya Foodbar - концепция здоровой уличной еды
- Kolm Tilli - пицца и паста
- Pavlova - кондитерская
- Paper Mill - кофейный бар
- F. Burger - бургеры
- MySushi & CHI - суши
- Stereo Street Food - южноамериканская кухня
- Samsa Family Bakers - узбекская кухня
Редакция Limon однозначно советует посетить:
Shellfish - устрицы и шампанское
Потрясающий и свежайший тарттар из лосося или тунца, устрицы и бокал просекко. Это божественно! Любители свежих морепродуктов, вам точно сюда.
F.burger
- Сочные бургеры в стиле dirty - на 99% изготовлены на месте вручную исключительно из местных продуктов.
Почему dirty? Потому что ребята не скупятся на соус и щедро добавляют его в блюдо.
- Домашний облепиховый лимонад
Это была любовь с первого глотка. Советую даже тем, кто не пылает страстью к этим своеобразным ягодам.
Эстонская облепиха, натуральный сахарный сироп, сок лимона и нежные пузырьки минеральной воды S.Pellegrino - лимонад однозначно достоин внимания!
Samsa Family Bakers
Для плотного обеда идём в Samsa Family Bakers. Отсюда вы точно не сможете уйти с легким чувством голода. Восточное гостеприимство и ташкентский праздничный плов - одной порции точно хватит, чтобы оставаться сытым весь день.
Pavlova
Десерт берем в этом кафе. Пирожные "павлова" здесь идеальные.
Насладитесь новинкой, необыкновенным десертом Choux: креативное пирожное с микро-шотом кули (соус). Кондитерская предлагает 4 вида шу: клубничный с клубничным кули, тирамису с шотом амаретто, фисташковый с малиновым кули и маракуйя-апельсин с шотом апельснового кули.
Возьмите в компанию к десерту качественно приготовленный кофе.