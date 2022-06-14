В это воскресенье можно посетить водоочистную станцию Юлемисте

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Информация о водоочистной станции Юлемисте

Озеро Юлемисте – главный источник питьевой воды для жителей Таллинна. В качестве источника питьевой воды озеро используется уже с XIV века. Первая водоочистная станция Юлемисте начала работу более 90 лет назад, в 1927 году.

На водоочистной станции Юлемисте очищается более 90% водопроводной воды, а еще 10% воды добывается из буровых колодцев. Чтобы озерная вода стала чистой и качественной питьевой водой, она проходит основательное очищение – весь процесс на станции занимает около 15 часов. В течение этого времени озерная вода посредством насосов направляется на станцию, где ее в первую очередь очищают от крупного мусора, водорослей и планктона, что означает механическую очистку. Затем вода проходит химическую очистку и фильтруется через двуслойные песочные фильтры. В заключение в небольшом количестве добавляется хлор, чтобы обеспечить равномерное высокое качество воды в водопроводной сети.