Гороскоп обещает очень неровный и беспокойный эмоциональный фон. Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что вам как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Для Тельца этот день – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Тельца целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Телец не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.
Близнецы
Близнецы могут испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Близнецам будет трудно прийти к решению, так что они просто предпочтут отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Близнецы не станут действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожных Близнецов близка к абсолютному нулю.
Рак
Лев
За что бы Лев ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести завтра на тех, с кем Лев до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти!
Дева
Дева может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Дева способна почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у нее нет: окружающие настроены к Деве благосклонно, и если она захочет, то вполне способна донести до них свои мысли.
Весы
Звезды гороскопа советуют Весам отправиться в творческий полет. Им достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Весам не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, они сумеют проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что, если работа Весов связана, например, с бухгалтерией, им лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.
Скорпион
Стрелец
За что бы Стрелец ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Стрелец способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Стрелец примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал.
Козерог
Козерога ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Козерогу продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Козерога от запланированных дел.
Водолей
Звезды гороскопа советуют Водолею чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Водолей сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Водолея может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.
Рыбы
Лучшим, что Рыбы могут сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют им поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Рыбам потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это, Рыбы могут рассчитывать на многообещающий результат, сообщает 1001goroskop.ru.