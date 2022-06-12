Гороскоп на 13 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Овна может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Овна, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Овну придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Овну нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Телец

Для Тельца этот день – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Тельца целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Телец не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.

Близнецы

Близнецы могут испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Близнецам будет трудно прийти к решению, так что они просто предпочтут отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Близнецы не станут действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожных Близнецов близка к абсолютному нулю.

Рак