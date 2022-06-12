Наступает новая неделя, на которой нас могут ждать большие трудности и большие победы. Астролог Павел Глоба рассказал wday.ru, чего можно ожидать от звезд и планет, а также как можно обойти стороной все возможные неурядицы.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 13 по 19 июня: кому нужно сохранять бдительность, а кому действовать незамедлительно
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 18, 19 июня
Неблагоприятные дни: 14, 15 июня
Любовь. Данный период можно охарактеризовать как время переосмысления вашего теперешнего положения. Вам нужно разобраться в себе и своих чувствах. В области личных отношений вы достигните многого, но последствия ваших поступков могут быть непредсказуемы. От вас сейчас очень многое зависит. Вы можете добиться взаимности, но это вас ко многому обяжет. Вы не станете экономить силы. Ваш эмоциональный заряд в данный момент способен растопить лед неприступного сердца.
Работа. Во второй половине недели вы ощутите сильнейший прилив сил и желание свернуть горы. Используйте этот импульс.
Здоровье. Не увлекайтесь лекарственными препаратами. Сейчас от них лучше воздержаться.
Ваши маленькие Близнецы. Эмоциональность и повышенная восприимчивость вашего дитя доставят вам на этой неделе немало хлопот.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 13 июня
Неблагоприятные дни: 16, 17 июня
Любовь. Скромным от природы представителям зодиакального Рака в данный момент стоит закрыться в «ракушке» и не привлекать к себе слишком много внимания, если вы не хотите излишних проблем личного характера. В настоящее время вам не следует диктовать свою волю партнеру по браку, чего-то требовать от него. Самое время успокоиться, осмыслить происходящее и разобраться в отношениях с противоположным полом. В данный момент отдых в спокойном месте, на даче или в санатории вам более необходим, чем шумные компании и бурная личная жизнь.
Работа. В вашем бизнесе может начаться период застоя. Не замыкайтесь в себе, старайтесь найти выход в совместных проектах. Близнецы могут быть уверены в том, что начатое дело завершится удачно
Здоровье. Ваше здоровье нуждается в защите и укреплении. Найдите время для себя, позаботьтесь о профилактике.
Ваш маленький Рак. У вашего малыша могут возникнуть проблемы со сном. Постарайтесь избавить его от дурных переживаний и страхов.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 14, 15 июня
Неблагоприятные дни: 18, 19 июня
Любовь. Рожденным под знаком Льва независимо от гендерной принадлежности захочется что-то поменять в своей личной жизни, и чтобы вас не захлестнуло желание безудержной свободы, постарайтесь привнести в вашу повседневную личную жизнь элемент новизны. Сейчас вам просто необходима полнота ощущений и потому сидеть на месте вам не стоит. Это прекрасное время для хорошего и раскрепощенного отдыха в компании друзей, среди которых может оказаться тот самый, самый желанный.
Работа. В обсуждении серьезных вопросов вы можете разойтись во мнениях с компаньонами и коллегами. Отложите на неделю принятие важных решений.
Здоровье. Сейчас вероятно заражение кишечными инфекциями. Избегайте перекусов в общественных местах.
Ваш маленький Лев. Если ребенок будет проявлять себя не стандартно — не удивляйтесь. Он хочет чего-то нового.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 16, 17 июня
Неблагоприятные дни: 14, 15 июня
Любовь. В личной жизни вы можете рассчитывать на предсказуемость и стабильность (читайте также: Девы любят поступки, Козероги — подарки: ваш язык любви по знаку зодиака). Это прекрасное время для того, чтобы осуществить давно задуманное. Но на личные отношения в настоящее время очень сильно будут влиять внешние факторы: положение дел на работе, влияние родителей и пр. В любовных отношениях ваше видимое подчинение партнеру создаст романтическое настроение и здорово скрасит совместное времяпровождение. Не бойтесь доверять своей интуиции.
Работа. Заключение крупного контракта на этой неделе может обеспечить вас работой на год вперед.
Здоровье. Очень опасный с точки зрения возможности заболеваний период. Принимайте иммуномодулирующие препараты.
Ваша маленькая Дева. Скорее всего, ребенок станет неуправляемым. Попробуйте метод кнута и пряника.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 18, 19 июня
Неблагоприятные дни: 16, 17 июня
Любовь. Типичные Весы в данный момент находятся в хорошем психоэмоциональной форме. Некоторые из них даже окажутся на пике сексуальности. Это прекрасный момент для знакомства, начала отношений, а также идеальное время для свадьбы, медового месяца или просто романтического путешествия. Используйте отличный момент для роста вашего авторитета и популярности у противоположного пола, именно сейчас могут исполниться ваши чаяния.
Работа. Если вы любите и умеете принимать рискованные решения — ваше время пришло. Если нет — лучше переждать. Весам важно понимать, что любые неверные решения и шаги в будущем потребуют работы над ошибками.
Здоровье. Нынешний период подходит для лечения болезней кроветворной системы
Ваш и маленькие Весы. Прекрасное время для образовательных программ и интеллектуальных занятий с ребенком.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 16, 17 июня
Неблагоприятные дни: 13, 18, 19 июня
Любовь. Скорпионы переживают не самый лучший период в межличностных отношениях. Постоянный партнер кажется Вам излишне придирчивым и подозрительным. События последнего времени могут значительно охладить любовный пыл обоих партнеров и даже подтолкнуть вас к разрыву отношений. Этого не произойдет, если вы найдете применение своей энергии. Вам не стоит сейчас концентрироваться на недостатках партнера, вспомните о достоинствах, если вы хоть чуть-чуть дорожите отношениями.
Работа. Если на работе что-то не ладится, воздержитесь от взаимных упреков и обвинений. Просто перетерпите. Скоро все наладится.
Здоровье. По-прежнему высока вероятность получения травм (читайте также: Скорпион: индивидуальные советы по оздоровлению). Будьте очень осторожны на дороге.
Ваш маленький Скорпион. Сделайте все, чтобы уберечь ребенка от травм, даже если он будет крайне остро реагировать на ограничение его свободы.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 18, 19 июня
Неблагоприятные дни: 14, 15 июня
Любовь. Стрельцы могут оказаться перед мучительным выбором, касающимся их личной жизни, и от результатов этого выбора будет зависеть их личное благополучие как минимум на полгода. Возможно, ваше мнение и точка зрения партнера по какому-то принципиальному вопросу окажутся диаметрально противоположными, и это станет причиной охлаждения отношений Насколько непросто будут складываться ваши партнерские отношения в ближайшем будущем, зависит сейчас не столько от вас, сколько от вашего партнера.
Работа. Просто переживите настоящий период. Начинать сейчас что-либо — гиблое дело. Заканчивайте ранее не завершенные дела. Стрельцам не стоит ждать у моря погоды, а действовать, используя полученный ранее опыт, чтобы заявить о себе и достичь поставленных задач единым рывком.
Здоровье. Берегите здоровье. Вам может показаться, что сейчас все против вас, даже вирусы и инфекции.
Ваш маленький Стрелец. Проблемы взаимоотношений с противоположным полом будут волновать вашего отпрыска в ближайшее время более всего.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 13 июня
Неблагоприятные дни: 16, 17 июня
Любовь. Козерогам не свойственно ощущать себя в подчиненном положении, ни в семье, ни на работе, но именно сейчас вам нужно смириться и перетерпеть. Для романтических отношений неделя бесперспективна. Весьма вероятно, давние проблемы или болезнь (ваша или партнера) наложат тяжелый отпечаток на ваши отношения. Ко всему прочему, не смотря на лето, работа будет волновать вас больше домашних проблем. Если впереди имеются какие-то карьерные перспективы, вы можете предпочесть работу личным отношениям.
Работа. В настоящее время работу вы воспринимаете как тяжелое бремя и отдачу долга. В ближайшие месяцы, увы, все будет именно так.
Здоровье. Самое время вам заняться собственным здоровьем. Пройдите плановое лечение, если в этом назрела необходимость.
Ваш маленький Козерог. Постарайтесь научить ребенка делать что-то своими руками. Это хороший момент для обучения девочек шитью.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 14, 15 июня
Неблагоприятные дни: 18, 19 июня
Любовь. Водолеям в ближайшем будущем наконец=то начнет фартить в любви. Ваши планы в отношении интересующего вас человека имеют все шансы реализоваться во что-то конкретное. Это очень хороший момент для достижения определенности в отношениях, перевода их из дружеских в романтические, а романтических — в любовные. Ваша уверенность в себе и умение нестандартным образом добиваться поставленной цели в настоящее время станут гарантом достижения желаемого. Но чтобы преуспеть, вы должны быть неотразимы.
Работа. Вам в полной мере удастся реализовать себя в творческих проектах. Но и в обычной повседневной деятельности старайтесь найти возможность для проявления креативных способностей.
Здоровье. Заболеть вы сейчас не должны, разве что по неосмотрительности. Укрепите здоровье хорошей баней и спа-процедурами.
Ваш маленький Водолей. Занимайтесь с ребенком всем, что может способствовать развитию в нем творческого начала.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 13 июня
Неблагоприятные дни: 14, 15 июня
Любовь. Проблемы взаимоотношений со старшим поколением могут наложить отпечаток на отношения с партнером по браку. Сейчас ваши эмоции рискуют выплеснуться наружу, к чему партнер, скорее всего, окажется не готов. Что касается романтических взаимоотношений в данный момент, то они возможны, только если вас выберут, за вами станут ухаживать, проявлять знаки внимания. Воспринимать вы их можете, но вот привлечь того, кто пока к вам равнодушен — нет.
Работа. В вашем бизнесе могут возникнуть проблемы из-за срыва сроков по вашей и чужой вине. Сейчас не ваше время.
Здоровье. Берегите желудок, в настоящее время он очень уязвим. Не передайте и не злоупотребляйте алкоголем.
Ваши маленькие Рыбы. Если у вашего ребенка возникли проблемы в общении со сверстниками — не игнорируйте их несмотря ни на занятость.
ОВЕН 21.03 — 19.04с
Благоприятные дни: 14, 15 июня
Неблагоприятные дни: 16, 17 июня
Любовь. Поездки в настоящее время подарят вам массу возможностей не только для легкомысленного флирта, но и для более серьезных отношений. На этой неделе вам обязательно «подадут руку», в одиночестве вы не останетесь. Это прекрасное время для партнерских отношений и заключения договоренностей (в том числе и супружеского характера). В целом период благоприятствует общению с противоположным потом. Не привязывайтесь к конкретным результатам — ваши усилия оценят и без того.
Работа. Всю неделю вам придется быть в движении, много говорить по телефону. Сосредоточиться будет очень трудно.
Здоровье. В жестком рабочем графике вы сами не заметите, как простудитесь. Берегите горло, не злоупотребляйте кондиционерами.
Ваш маленький Овен. Поддерживайте активный интерес вашего ребенка к миру развивающими интеллект игрушками.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 16, 17 июня
Неблагоприятные дни: 18, 19 июня.
Любовь. Женатым представителям зодиакального знака Телец данный период сулит упрочение семейных отношений и улучшение взаимопонимания. А вот холостым Тельцам придется потратиться, если они хотят добиться расположения интересующего их человека. Весьма вероятны многообещающие встречи. Не упустите свой шанс. Общение может стать прологом к серьезным отношениям, но все может обойтись и простым флиртом. В целом же, на этой неделе вас ждет успех на любовном фронте.
Работа. Если вы планировали приобрести что-либо для своего бизнеса — настало самое время. Важно сохранять бдительность даже если кажется, что дела продвигаются легко. В любой момент ситуация может измениться и потребовать активного участия.
Здоровье. Время диеты и самодисциплины в области питания. Избегайте фастфуда, в ближайшем будущем вам грозит отравление.
Ваш маленький Телец. Постарайтесь привить вашему ребенку любовь к физическим упражнениям и представление о правильном режиме питания.