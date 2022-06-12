Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 13 по 19 июня: кому нужно сохранять бдительность, а кому действовать незамедлительно

Работа. В вашем бизнесе может начаться период застоя. Не замыкайтесь в себе, старайтесь найти выход в совместных проектах. Близнецы могут быть уверены в том, что начатое дело завершится удачно

Здоровье. Ваше здоровье нуждается в защите и укреплении. Найдите время для себя, позаботьтесь о профилактике.

Ваш маленький Рак. У вашего малыша могут возникнуть проблемы со сном. Постарайтесь избавить его от дурных переживаний и страхов.

ЛЕВ 23.07 — 22.08

Благоприятные дни: 14, 15 июня

Неблагоприятные дни: 18, 19 июня

Любовь. Рожденным под знаком Льва независимо от гендерной принадлежности захочется что-то поменять в своей личной жизни, и чтобы вас не захлестнуло желание безудержной свободы, постарайтесь привнести в вашу повседневную личную жизнь элемент новизны. Сейчас вам просто необходима полнота ощущений и потому сидеть на месте вам не стоит. Это прекрасное время для хорошего и раскрепощенного отдыха в компании друзей, среди которых может оказаться тот самый, самый желанный.

Работа. В обсуждении серьезных вопросов вы можете разойтись во мнениях с компаньонами и коллегами. Отложите на неделю принятие важных решений.

Здоровье. Сейчас вероятно заражение кишечными инфекциями. Избегайте перекусов в общественных местах.

Ваш маленький Лев. Если ребенок будет проявлять себя не стандартно — не удивляйтесь. Он хочет чего-то нового.

ДЕВА 23.08 — 22.09

Благоприятные дни: 16, 17 июня

Неблагоприятные дни: 14, 15 июня