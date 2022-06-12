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Стало известно, куда собрались уехать из Израиля Пугачева и Галкин

Limon.ee
Стало известно, куда собрались уехать из Израиля Пугачева и Галкин
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Алла Пугачева и Максим Галкин. Юрмала, 2019 год
Алла Пугачева и Максим Галкин. Юрмала, 2019 год Фото: Konstantin Sednev

Звездная пара готовится уехать из Израиля, сообщает Topnews.

По словам журналистов, звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина собрались уезжать из Израиля. Сообщается, что пара готовится уехать в Прибалтику из-за гастролей юмориста. По словам близких к семье знаменитостей, Пугачева и Галкин вместе улетят в Юрмалу.

Источник издания отмечает, что, как правило, в августе Пугачева месте с семьей проводит время именно там. Артистка плохо переносит израильскую жару, хотя нельзя сказать, что такой климат ей противопоказан. При этом источник уверен, что Пугачева не будет выступать со своими номерами в концертах мужа. “Максим традиционно работает один – без гостей в концерте”, – отметил он.

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