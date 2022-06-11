Не для всех знаков зодиака первый месяца лета будет радужным. Одним предстоит много работы, другим повезет больше — им можно будет расслабиться. Читайте гороскоп Василисы Володиной! Об этом пишет Starhit.
Одним работа, другим – отдых. Василиса Володина рассказала, кому повезет во второй половине июня
Овен
Июнь может оказаться самым продуктивным месяцем для вас на ближайшие полгода (а то и больше!). Нельзя терять ни минуты! Если вы и дальше будете подпитывать свои комплексы, перестраховываться и трусить, упустите время. Очень важна вторая декада месяца. Во-первых, тем, что придется взять на себя двойные обязательства, поработав слугой двух господ. Во-вторых, потому что события этого времени в конце октября станут важны до крайности и поставят непростые задачи вплоть до весны 2023-го.
Телец
Переживает в начале лета очередной этап личностных изменений, который, надо сказать, будет проходить довольно приятно. Главное открытие, которое вам предстоит сделать в июне — вы это совсем не ваша миссия. Вы, как личность, гораздо разнообразнее, интереснее, сложнее, чем задачи, который перед собой ставите. А еще многим Тельцам в течение июня придется выяснять отношения с государством или непосредственным руководителем. И вроде бы вы даже правы в своей позиции, но поди докажи это тем, кто наверху.
Близнецы
Июнь, без всякого сомнения, ваш месяц. И думаю, что вы это уже прочувствовали. Но полностью обороты наберете с 13 числа, когда получите возможность заново и более качественно доделать то что не удалось месяцем раньше. А, начиная с 23-го, вас вполне может закружить новая любовь (или увлечение из разряда творческих хобби), да и вы сами будете способны вскружить голову кому угодно.
Рак
Перед вами сейчас открыты неплохие карьерные возможности. Собирайтесь с мыслями и вспоминайте все, что умеете и знаете, дабы представить свой профессионализм в лучшем свете. Правда, еще не помешала бы какая-то коллективная помощь: обратитесь к друзьям, бывшим коллегам, изыскивайте любые возможности использовать ресурс имеющихся знакомств. Ну и сделать шаг за границы той самой зоны комфорта тоже придется. В первую очередь забывайте про желание казаться всем исключительно хорошим человеком. Всем, увы, не угодишь.
Лев
В первой половине месяца вам определенно стоит сконцентрировать внимание на своем образовании, независимо от того, учитесь ли вы в настоящий момент или это в прошлом. Мир стремительно меняется, постоянно требуя от нас соответствия новым стандартам. Без получения новых знаний вам, кажется, сейчас не обойтись. Недавние неурядицы на работе могут на удивление быстро смениться новыми шансами. Хотя, кажется, Вы только-только приняли решение больше внимания уделять личной жизни.
Дева
Можно вздохнуть с облегчением! Путаница отступает, хаоса вокруг становится меньше с каждым днем, а к середине июня жизнь и вовсе возьмет свою колею. Правда, мелких событий и общения будет так много (иногда непереносимо много), что вы к концу месяца заскучаете по спокойным временам. Погрузиться в собственные мысли или заняться каким-то делом, чтобы не прерывали хотя бы полчаса, будет почти нереально.
Весы
Июнь ставит ребром вопросы больших перспектив — очевидно, что пришло время определяться с действительно значительными вопросами. Но, увы, получится это не сразу. Многое зависит от Вашей готовности пойти на действительно серьезные изменения, решительно отбросив старое. И еще — уверенность в партнерах, это приятно. Но, упуская сейчас инициативу из своих рук, Вы позднее будете с трудами возвращать себе право голоса позднее.
Скорпион
Обратите внимание на то, что кажется пустой суетой вокруг вас. Вещи, которые раньше раздражали, казались мелкими и недостойными внимания, сейчас не просто выйдут на первый план, а станут источником новых идей и вдохновения. Как будто на вечере встреч выпускников обнаруживаешь, что некогда страшненькая глуповатая одноклассница выглядит сейчас лучше всех и приехала на самой крутой машине. Ищите родственную душу там, где еще вчера никогда не подумали бы искать! Но только, пожалуйста, в оставшееся от работы время — месяц заставит потрудиться, но это будет в радость.
Стрелец
Начало лета для вас примечательно не только событиями, сколько состояниями. Нахождение «в потоке» это довольно приятно и так продлится до осени. Правда, временами будет возникать досада, что вы наобещали близким больше, чем нужно. Что делать? Пыжиться и сохранять лицо! Гонка за лидером, всегда дает лучшие результаты, чем простой забег. Так что старайтесь приблизиться к своим же немного фантастическим целям.
Козерог
Июнь ставит перед вами задачу стать экономнее, в любом вопросе нужны минимальные траты ресурсов. Просите скидки, ищите дешевле, отложите ненужные покупки. То же самое с личными силами, не транжирьте их на пустое. Беритесь только за самые важные и срочные дела. А в остальном дайте себе передышку. Еще одна задача июня — создать защищенное пространство вокруг себя, найти тех, кто вас действительно поддерживает. И это, конечно, тот самый «старый друг — лучше новых двух».
Водолей
Время как будто снова затормозило и начало движение вспять. Сложно отделаться от ощущения дежавю — все это вы уже видели, знаете, проживали... Прогресс последних месяцев ушел на временный отдых и проснется ближе к новому деловому сезону. До этого тренируйте выдержку и полируйте серьезность. А еще, впервые за долгое время, Водолеям предстоит сказать близким решительное «нет» в каком-то вопросе. Смелее ограничивайте окружающих в их желаниях! Это не так сложно, как кажется.
Рыбы
Обычно осторожные или тревожные Рыбы в июне приобретут немного нервную уверенность в себе из серии «мне уже нечего терять!». А те из представителей этого знака, кто всегда был посмелее, и вовсе готовы пуститься вразнос, презрев условности и отбросив скромность. Ну и прекрасно! Именно этот тип поведения сейчас вам больше всего на руку. Говорю не только про личную жизнь, про все сферы — у каждой из Рыб актуальной будет своя.