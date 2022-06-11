Одним работа, другим – отдых. Василиса Володина рассказала, кому повезет во второй половине июня

Овен

Июнь может оказаться самым продуктивным месяцем для вас на ближайшие полгода (а то и больше!). Нельзя терять ни минуты! Если вы и дальше будете подпитывать свои комплексы, перестраховываться и трусить, упустите время. Очень важна вторая декада месяца. Во-первых, тем, что придется взять на себя двойные обязательства, поработав слугой двух господ. Во-вторых, потому что события этого времени в конце октября станут важны до крайности и поставят непростые задачи вплоть до весны 2023-го.

Телец

Переживает в начале лета очередной этап личностных изменений, который, надо сказать, будет проходить довольно приятно. Главное открытие, которое вам предстоит сделать в июне — вы это совсем не ваша миссия. Вы, как личность, гораздо разнообразнее, интереснее, сложнее, чем задачи, который перед собой ставите. А еще многим Тельцам в течение июня придется выяснять отношения с государством или непосредственным руководителем. И вроде бы вы даже правы в своей позиции, но поди докажи это тем, кто наверху.

Близнецы