Будьте начеку! Астролог Тамара Глоба предостерегла знаки зодиака от опасностей в июне

Стрелец

Начало лета — период творческой, деловой и интеллектуальной активности. Весь месяц будете заниматься новыми проектами. Работу, которую планировали во второй половины весны, теперь принесет хороший результат, но на совершенно другом уровне. В то же время это период внимания к творческой деятельности и успеха в личной жизни. Большая активность в спорте, путешествия, а также любви. Будут радовать дети. Также сможете заработать хорошие деньги или извлечь выгоду из своей недвижимости во второй половине месяца. В конце июня Стрельцам необходимо обратить внимание на здоровье детей, а также беречь деньги.

Козерог

В июне работа смешается с отдыхом, а также активной деятельностью дома и для дома. Вы займетесь вопросами недвижимости, будете решать проблемы ремонта. Хороший период для переезда и перестройки. Июнь для вас — период любви, творчества, удачное время для детей, особенной в первой половине месяца. Возможна беременность или зачатие. Но в то же время будут трудности, которые возникнуть в личных отношениях в конце первой декады. Появятся трудности в поездках в конце первой декады июня. Июнь — период работы, новых начинаний, которые принесут прибыль. В конце месяца будьте очень внимательны к детям, а также семье. Ни в коем случае не упускайте из внимания проблемы детей.

Водолей

В этом месяце много внимания будете уделять детям и любимым людям. Вы занимаетесь недвижимостью, обустройством жилья. Много времени посвящаете родственникам. Активные поездки, много работы, много успешных и интересных встреч. Вас будут продвигать люди из вашего окружения или родня. Вторая половина июня принесет интересные путешествия, новые знакомства, яркие встречи, но в то же время поездки могут обернуться проблемами со здоровьем, особенно в конце месяца. Будьте очень внимательны, когда отдыхаете у воды или на воде. Могут появиться трудности на работе.

Рыбы