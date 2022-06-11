Гороскоп 11 июня Львам – сплетни, Весам – удачное совпадение, Козерогам – неожиданные признания

Лев

Львам в субботу нужно проявить бдительность в личной жизни. Присмотритесь внимательнее к новым поклонникам и не спешите падать в омут с головой. Немножко расчетливости поможет вам в дальнейшем избежать разочарования и душевной боли. Не исключено, что ваши недруги плетут против вас козни и распускают сплетни, стоит быть осторожными. В отношениях с родственниками ваша несговорчивость и упрямство может стать причиной серьезных разногласий и конфликтов.

Дева

Сегодня Девам важно проявить разборчивость в контактах. Не все люди, которые тянутся к вам и хотят вашего внимания заслуживают доверия. Присмотритесь к новым знакомым, чем сильнее огни стараются привлечь ваше внимание и завоевать симпатию, тем выше риск того, что это может обернуться проблемами. Во второй половине дня возможны упадок сил и недомогание. Избегайте тяжелых нагрузок.

Весы

В этот день удачное совпадение поможет решить Весам давнюю проблему или наболевший вопрос. Вы сможете довести до конца начатый проект и добиться поставленных целей. В течении дня не стоит отвлекаться на пустые разговоры, приберегите это время на вечер, вас ждут приятные встречи и позитивные эмоции. Вы сможете получить важную информацию, которую сможете провернуть себе на пользу.

Скорпион