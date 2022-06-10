Ровно 5 лет назад главный тренер сборной России по футболу, уроженец города Нарва Валерий Карпин, взял в жены прекрасную Дарью.
Трогательные кадры: тренер сборной России по футболу сыграл свадьбу в Нарва-Йыэсуу
Трогательные кадры: тренер сборной России по футболу сыграл свадьбу в Нарва-Йыэсуу
Сегодня мы поздравляем их с деревянной свадьбой – 5-й годовщиной! Желаем семье процветания, незабываемых событий, ярких впечатлений и любви.
Смотрите трогательное видео с того прекрасного дня.
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