Торжественного открытия тоннеля Мустакиви пока не состоится

Помимо Юлианны Юрченко мы обратились за комментарием к Владимиру Свету, так как он был одним из инициаторов проекта. «Старейшина района правильно указала, что более капитальные работы по реконструкции туннеля Мустакиви потребуют перепроектирования туннеля. В ходе недавно завершившегося ремонта оказалось, что в своё время туннель не был выстроен полностью – в частности, отсутствует соответствующая современным требованиям гидроизоляция, которая является непременным условием для подобных конструкций. Если же город будет делать новый проект туннеля, то вместе с ним стоило бы реконструировать и пространство вокруг туннеля. Так, городские архитекторы считают необходимым сделать специальный дизайн для зон ожидания общественного транспорта с обоих сторон туннеля, так как остановка Мустакиви является одной из важнейших узловых точек восточного Таллинна. Важно сделать так, чтобы люди могли комфортно пересаживаться между разными видами транспорта и не чувствовали дискомфорта из-за дождя и ветра. Со стороны торгового центра Мустакиви подходы к остановке нужно сделать более удобными для пешеходов, особенно людей с особыми потребностями. Также в рамках этого проекта имело бы смысл создать закрытую и охраняемую парковку для велосипедов, чтобы жители ближайших микрорайонов могли более удобно совмещать велосипед и общественный транспорт. Эти решения имеют смысл не только для внутригородского общественного транспорта – на остановке Мустакиви с недавних пор останавливаются и рейсовые автобусы, а также это популярная остановка для жителей всего восточного Харьюмаа. Иными словами, в будущем на месте Мустакиви мог бы появится транспортный хаб. Окончательное решение об этом вопросе будет принято во второй половине этого года, при рассмотрении бюджетной стратегии следующих лет».