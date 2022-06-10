В начале мая завершился первый этап работ по реконструкции тоннеля Мустакиви. Пока вид тоннеля далек от запланированного и обещанного жителям района перед выборами. Однако у горуправы есть грандиозные планы по улучшению подземного перехода и прилегающих к нему остановок в будущем.
Торжественного открытия тоннеля Мустакиви пока не состоится
По итогам первого народного бюджета столицы, жители Ласнамяэ поддержали проект реконструкции пешеходного тоннеля Мустакиви. Приведение в порядок столь важной узловой точки восточного Таллинна играет большую роль в обеспечении комфортной жизни горожан.
Мы приехали на место, чтобы поговорить с жителями ласнамяэ и выяснить: довольны ли они проделанной работой, и что, по их мнению, незамедлительно стоит менять.
Несмотря на очень бюджетный ремонт опрошенные жители Ласнамяэ в принципе довольны. Они отмечают, что тоннель стал просторнее и светлее, но не чище.
Андрей, житель района Ласнамяэ: «Реновацию тоннеля я, конечно, заметил. Убраны старые боксы, стало значительно просторнее и светлее. Больше места, чтобы народ передвигался. Хочу обратить внимание, что нужно чаще убирать. Больше бороться с граффити. И вот этот козырек - он почему-то не сделан! Он мне не нравится».
«Первоначальный план предполагал более импозантный вид после реконструкции, а не просто покраску», - добавил Андрей.
Вот как прокомментировала старейшина района Ласнамяэ перспективы дальнейших работ по реконструкции тоннеля, Юлианна Юрченко:
«Жители Ласнамяэ поддержали ремонт тоннеля Мустакиви в ходе голосований за Народный бюджет Таллинна почти два года назад. В ходе подготовки к работам выяснилось, что реальное состояние тоннеля сильно хуже, чем ожидалось прежде, и на приведение его в порядок потребуются дополнительные средства. Также все это привело к тому, что на выполнение работ ушло больше времени.
Сейчас завершен первый этап реконструкции тоннеля. На следующем этапе следует рассмотреть возможность выполнения более обширных работ, которые затрагивали бы не только сам тоннель, но и прилегающие к нему пешеходные дорожки и автобусные остановки. Комплексный подход позволит лучше решить существующие проблемы и обеспечит то, что на Мустакиви появится новое качественное, удобное и безопасное городское пространство.
Разумеется, такие работы требуют более заметных инвестиций, поэтому районная управа будет ходатайствовать о выделении соответствующих средств в ходе составления городской бюджетной стратегии».
Помимо Юлианны Юрченко мы обратились за комментарием к Владимиру Свету, так как он был одним из инициаторов проекта. «Старейшина района правильно указала, что более капитальные работы по реконструкции туннеля Мустакиви потребуют перепроектирования туннеля. В ходе недавно завершившегося ремонта оказалось, что в своё время туннель не был выстроен полностью – в частности, отсутствует соответствующая современным требованиям гидроизоляция, которая является непременным условием для подобных конструкций. Если же город будет делать новый проект туннеля, то вместе с ним стоило бы реконструировать и пространство вокруг туннеля. Так, городские архитекторы считают необходимым сделать специальный дизайн для зон ожидания общественного транспорта с обоих сторон туннеля, так как остановка Мустакиви является одной из важнейших узловых точек восточного Таллинна. Важно сделать так, чтобы люди могли комфортно пересаживаться между разными видами транспорта и не чувствовали дискомфорта из-за дождя и ветра. Со стороны торгового центра Мустакиви подходы к остановке нужно сделать более удобными для пешеходов, особенно людей с особыми потребностями. Также в рамках этого проекта имело бы смысл создать закрытую и охраняемую парковку для велосипедов, чтобы жители ближайших микрорайонов могли более удобно совмещать велосипед и общественный транспорт. Эти решения имеют смысл не только для внутригородского общественного транспорта – на остановке Мустакиви с недавних пор останавливаются и рейсовые автобусы, а также это популярная остановка для жителей всего восточного Харьюмаа. Иными словами, в будущем на месте Мустакиви мог бы появится транспортный хаб. Окончательное решение об этом вопросе будет принято во второй половине этого года, при рассмотрении бюджетной стратегии следующих лет».
По завершению ремонтных работ претензий у внутренней комиссии по проверке не было. Подрядчик отметил, что в связи с тем, что в округе много продовольственных магазинов и мест общепита, сами же жители района сильно мусорят в тоннеле. На сегодня мы выполнили только те задачи, которые нам ставились по внутренним работам. Ликвидация торговых площадей, покраска внутренней поверхности, восстановление перил с покраской, замена водосточных решеток. «С птицами бороться у нас задачи не было», - говорит Виктор. Были проведены дополнительные работы.
Как пояснил представитель фирмы подрядчика, ушло много средств на ремонт внутренних систем. По его словам, подготовка к реализации проекта заняла больше времени
В ходе первого этапа строительных работ снесли киоски и привели в порядок открывшиеся площади. Покрытие стен, пострадавшее от влаги, стены и потолки - покрасили. также полы и стоки приведут в порядок. В тоннеле установят современное светодиодное освещение и обновят поручни.
Заказчиком ремонтных работ в пешеходном тоннеле Мустакиви выступил Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы были проведены предприятием AS TREF Nord. Согласно договору, стоимость работ составила 207 000 евро.
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