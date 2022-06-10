В мире развлечений именно те, кто осмеливается блистать и выделяться, добиваются успеха. На вечеринке Kroonika собрались все те, за кем стоит понаблюдать. Кто был одет лучше всех? Среди звезд было несколько человек.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые модные образы с вечеринки Kroonika
Самые модные образы с вечеринки Kroonika
Раздед дресс-кода в приглашении звучал довольно непонятно: поп-арт или древнеримская мифология в сочетании с трэш-попом. Поскольку на церемонии вручения призов Eesti Meelelahutusauhinnad 2022 присутствовали, в основном, известные артисты, поэтому яркие образы гостей вечеринки стали событием самим по себе. Postimees Naine выбрал лучшие наряды!
Обязательно посмотрите полную галерею лучших из лучших!
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