Шеф-повар отмеченного Мишленом ресторана Moon Роман Защеринский: «На кухне мат - емкое слово»

- Наверное, в 16. Яичница с помидорами. А еще помню, сварил родителям суп, нарезав овощи так, как они никогда не резали. Они были поражены.

- Ты готовишь то, что тебе нравится, или то, что нужно?

- Я, наверное, как актер. Если бы он играл только те роли, которые ему нравятся, было бы странно. Я готовлю то, что нужно. Мне все нравится в нашем меню, иначе бы этих блюд там просто не было. Иногда, да, ты устаешь от каких-то блюд, но готовишь их все равно.

- У каждого шефа есть свой неповторимый стиль. У тебя есть?

- Сто процентов. Даже не у меня, а у нас с братом Игорем. Выработался за эти годы. Сначала был свой стиль в ресторане Ö - там я работал в духе современной эстонской кухни, у Игоря был свой стиль в ресторане Tchaikovsky, основанный на русско-французской кухне. В итоге мы совместили свои стили в Moon. Стиль такой: ты должен понимать, что на тарелке находится, еды должно быть много, то есть порция не должна быть микроскопической. И гость должен сказать: я бы хотел это второй раз попробовать. И адекватная цена, конечно. Средний счет в Moon - 30 евро.

- Как составляется меню? Есть ли главная идея, вокруг которой все и закручивается?