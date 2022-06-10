Гороскоп на 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – зависть

Лев

Львам в пятницу стоит заняться поиском новой сферы деятельности, которая сможет еще больше раскрыть ваши интеллектуальные и творческиек способности. Будьте решительными в вопросах укрепления материального положения. Новые начинания в этот день будут обречены на успех. Однако прежде нужно оценить свои способности и возможности реализации задуманного в жизнь. Неожиданная встреча или известие могут круто изменить ситуацию не в лучшую сторону.

Дева

В этот день Девам стоит навести порядок в своих деловых отношениях. Не все ваши партнеры могут быть заинтересованными в реализации общих проектов, и это может замедлять продвижение дела. Приложив усилия, вы сможете заручиться поддержкой влиятельных союзников, помощь которых будет неоценима. Сейчас вы не ищете легкого необременительного общения и флирта. Вы настроены серьезно и готовы испытывать настоящие глубокие чувства. Встречи могут быть судьбоносными.

Весы

В этот день возможны удивительные трансформации и неожиданные повороты судьбы, которые могут изменить жизнь. Стоит проявить осторожность и не ввязываться в сомнительные авантюры и непроверенные проекты. Ваш денежный успех сегодня, станет результатом не счастливого случая, а вашего упорного труда на протяжении нескольких месяцев. К новым поклонникам нужно присматриваться более тщательно, это поможет избежать разочарований и душевной боли.

Скорпион