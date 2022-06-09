TMZ: Бритни Спирс выйдет замуж за Сэма Асгари уже сегодня

На свадьбе будет присутствовать брат Бритни Спирс. Отца певицы, под опекой которого она находилась с 2008 по 2021 год, на свадьбу не пригласили. Среди гостей также нет матери и младшей сестры Джейми Линн, которых она обвиняла во лжи и спекуляции на ее имени.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа певицы в 2016 году. В сентябре прошлого года Сэм Асгари сделал предложение певице, однако точную дату свадьбы они не называли. Позже Бритни Спирс встречалась с дизайнером Донателлой Версаче: поклонники певицы предположили, что они обсуждали свадебное платье Бритни.

Для Бритни Спирс этот брак будет третьим: она была замужем за Джейсоном Александром и Кевином Федерлайном. Замуж за журналиста Джейсона Александра она вышла в 2004 году, однако через несколько дней брак был аннулирован. В том же году она вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, с которым развелась в 2007 году. Для Сэма Асгари брак с певицей будет первым.

В апреле Бритни Спирс рассказала, что они с Асгари ждут своего первого общего ребенка, однако позже сообщила о выкидыше. У певицы уже есть двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна, у Сэма Асгари детей нет.