ФОТО! ⟩ Неожиданная находка: в Израиле обнаружили товары популярного эстонского бренда

На прилавках израильского магазина в продаже появилось эстонское сливочное масло фирмы Tere.

Стоимость пачки масла - 9,90 шекелей ( 2,77 евро)

Редакция Limon поинтересовалась у Tere AS, поставляет ли концерн ещё какую-либо продукцию в Израиль:

масло Tere Фото: Facebook

«на данный момент продукт представлен лишь небольшой партией 82% масла, но, учитывая потенциал этого рынка, мы определенно стремимся расширить ассортимент»,- прокомментировал председатель правления Tere AS Юло Кивине

Масло Tere Фото: Facebook

«Если говорить про экспорт в Израиль, то дополнительной интересной задачей для нас стал иврит, на котором говорят в Израиле. Нам пришлось переоформить хорошо известную жителям Эстонии красную упаковку красного масла таким образом, чтобы она соответствовала правилам страны назначения, где, в отличие от Эстонии, читают справа налево», — сказал Юло Кивине.