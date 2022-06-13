Бдительные пользователи Facebook обнаружили на полках израильских супермаркетов родной продукт.
ФОТО! ⟩ Неожиданная находка: в Израиле обнаружили товары популярного эстонского бренда
На прилавках израильского магазина в продаже появилось эстонское сливочное масло фирмы Tere.
Стоимость пачки масла - 9,90 шекелей ( 2,77 евро)
Редакция Limon поинтересовалась у Tere AS, поставляет ли концерн ещё какую-либо продукцию в Израиль:
«на данный момент продукт представлен лишь небольшой партией 82% масла, но, учитывая потенциал этого рынка, мы определенно стремимся расширить ассортимент»,- прокомментировал председатель правления Tere AS Юло Кивине
«Если говорить про экспорт в Израиль, то дополнительной интересной задачей для нас стал иврит, на котором говорят в Израиле. Нам пришлось переоформить хорошо известную жителям Эстонии красную упаковку красного масла таким образом, чтобы она соответствовала правилам страны назначения, где, в отличие от Эстонии, читают справа налево», — сказал Юло Кивине.
Площадь Израиля в два раза меньше Эстонии, но его население составляет 9,3 млн человек. В связи с этим ВВП Израиля более чем в десять раз превышает ВВП Эстонии.