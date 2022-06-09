Гороскоп на 9 июня 2022: Львам – неприятный выбор, Скорпионам – исполнение мечты, Стрельцам – вещие сны

Овен

Этот день будет важным для Овнов в профессиональном плане. Вам предстоит решать рабочие вопросы и возникающие проблемы. От событий этого дня может зависеть ваше карьерное продвижение и дальнейшие профессиональные успехи. Вы можете попробовать заняться чем-то новым. Сегодня вам легко поладить не только с родными и близкими, но и с новыми знакомыми.

Телец

Тельцы смогут применить полученные ранее знания и опыт и решить сложный вопрос или найти выход из сложившейся ситуации. Как бы ни складывались обстоятельства, старайтесь сохранять уверенность в собственных силах. В этот день неординарный подход к решению привычных задач может увенчаться успехом. Не бойтесь экспериментировать. Свободным знакам звезды сулят встречу с человеком, который может изменить жизнь.

Близнецы

В четверг бесполезная болтовня и разговоры ни о чем будут отнимать у Близнецов слишком много времени. Из-за этого вам некогда заниматься любимыми делами и тем, что для вас важно. Будет трудно поладить с женщинами-руководителями. Ваша изобретательность и смекалка придутся как нельзя кстати, ваши идеи заинтересуют окружающих. Звезды сулят удачу тем, кто решится на кардинальные изменения в жизни.

Рак