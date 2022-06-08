Нехватка персонала и новая багажная система: в Таллиннском аэропорту огромные очереди

С началом курортного сезона очереди на чек-ин в Таллиннском аэропорту растут как на дрожжах. В некоторых случаях пассажирам приходится ждать около полутора часов. Аэропорт предпринял шаги по решению проблемы и уверяет, что самолет без вас не улетит.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал в интервью Rus.ERR, что главной причиной является нехватка рабочей силы. Однако, по его словам, проблема не так серьезна, как во многих аэропортах Европы.

Аэропорт ищет решение проблемы и намерен нанять новый персонал. Кого-то уже удалось найти и в данный момент новые сотрудники проходит процесс обучения.

Второй причины сложившейся ситуации это подготовка к переходу на новую багажную систему для исходящих полетов и отправляющегося багажа. По словам Пяргмяэ, не исключено, что могут последовать технические проблемы, но в скором времени процесс должен нормализоваться.

Аэропорт намерен взять на работу около 20 новых сотрудников. Партнер аэропорта G4S также намерен нанять ориентировочно 20 человек для работы на контрольном пункте.

Напрашивается вывод: в настоящий момент имеет смысл приезжать в аэропорт не за два часа, как рекомендуется, а раньше.

"Это зависит от полета: если чек-ин уже сделан, а дополнительного багажа нет, то можно прийти раньше на 2,5 часа. Однако если надо зарегистрироваться на рейс в аэропорту, то чек-ин можно сделать за 2 часа до вылета, так что мы все же советуем приходить за 2 часа",

- сказал Пяргмяэ.

Случаи, когда пассажиры пропускали свой рейс из-за очередей на чек-ине, было очень мало. Как правило, проблемы возникали во время чартерных рейсов и долгих процессом проверки документов, например, в Турцию.