В Краснодаре полиция потребовала объяснения от местного жителя из-за репоста им фотографии сельди под шубой, на котором майонезом была нарисована буква Z, и подписи «Салаты с говном». Протокол опубликовал в телеграм-канале адвокат Алексей Авасенян, пишет "Новая газета. Европа"
«Салаты с го***м»: краснодарская полиция потребовала объяснений от гражданина из-за репоста снимка сельди под шубой с буквой Z
«Салаты с го***м»: краснодарская полиция потребовала объяснений от гражданина из-за репоста снимка сельди под шубой с буквой Z
«Я это сделал, чтобы предупредить неопределенный круг граждан с целью предотвращения негативных последствий в виде интоксикации», — объяснил краснодарец. По словам мужчины, автор фото утверждал, что в один из салатов на витрине, который был без Z, были добавлены частицы фекалий. Краснодарец также сообщил, что автор фотографии ему неизвестен.
Помимо этого, полицейский спросил, что значит фраза «я против войны» на странице мужчины, он ответил, что выступает «против любой войны как против продолжения политики насильственными средствами».
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