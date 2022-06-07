«Салаты с го***м»: краснодарская полиция потребовала объяснений от гражданина из-за репоста снимка сельди под шубой с буквой Z

«Я это сделал, чтобы предупредить неопределенный круг граждан с целью предотвращения негативных последствий в виде интоксикации», — объяснил краснодарец. По словам мужчины, автор фото утверждал, что в один из салатов на витрине, который был без Z, были добавлены частицы фекалий. Краснодарец также сообщил, что автор фотографии ему неизвестен.