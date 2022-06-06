В Таллинне на Ратушной площади только что завершился фееричный «Бал цветов», который уже в 23 раз организовала Татьяна Тридворнова.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, как в Таллинне прошел красочный «Бал цветов»!
Смотрите, как в Таллинне прошел красочный «Бал цветов»!
12 моделей в цветочных платьях, каждое из которых - настоящее произведение искусства, предстали перед зрителями. Ратушная площадь была полна, и люди встречали аплодисментами каждый выход конкурсанток.
Фантазия дизайнеров и флористов безгранична, а работа филигранна. Цветочные платья начинали делать с утра, и самой главной задачей было дать наряду "дожить" до вечера, чтобы продемонтрировать его во всей красе. И конкурсантам это удалось: более красивых, ярких и восхитительных платьев, чем цветочные, невозможно представить.
Победительницей стала флорист Евгения Дурнеа из Италии (3 место в прошлом году) с цветочным платьем "Любовница ветра", которое представляла модель Мишель Гульпа.
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